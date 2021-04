Csak ősz közepén térhet vissza Kalmár Zsolt

Szomorú hírek láttak napvilágot Kalmár Zsolt hétfői térdműtétje után: a magyar válogatott labdarúgó a tervezettnél is később, csak október, november táján tud újra százszázalékos edzésmunkát végezni – adta hírül az MTI.

Kalmár Zsolt március 31-én, a 4-1-re megnyert andorrai világbajnoki selejtezőn sérült meg, a 25 éves labdarúgót a 29. percben le kellett cserélni. Hétfőn délelőtt Budaörsön Majzik Ernő doktor műtötte meg.

A Dunaszerdahely középpályása, aki együttese vasárnapi bajnoki találkozója előtt vette át a Fortuna Liga 2020-as legjobb játékosának járó díjat, klubja honlapjának elmondta: a műtét alkalmával derült ki, hogy keresztszalagja nagyobb része is megsérült, amit korábban az MR-vizsgálatok még nem mutattak ki.

Így azt is műteni kell majd, ezért a mai beavatkozás során kitisztították a térdemet. Jelenleg az elsődleges feladatom az, hogy a gyulladást levigyem a térdemről. Délután már haza is jöhettem a klinikáról, szombaton megyek ellenőrzésre, amikor a varrásokat is kiveszik. Ezt követően, nagyjából két-három hét múlva megműtenék az oldalsó és a keresztszalagomat is. Ezáltal felépülésem a vártnál sajnos még hosszabb lesz. Amennyiben minden jól megy, akkor is csak október, november tájékán tudok százszázalékos edzésmunkát végezni