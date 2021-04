Ez egy rágalomhadjárat – Sidi Péter reagált az őt ért vádakra

Ahogy arról beszámoltunk, hiába lőhetett volna az aranyéremért a magyar sportlövő csapat az Indiában rendezett világkupa 50 méteres versenyében, végül ki sem állt, ugyanis összevesztek a tagok. A magyar csapat a hazaiakkal csapott volna össze a győzelemért, már készen is álltak a felek, amikor Péni István és Pekler Zalán jelezte a versenybíróknak, hogy a trió harmadik tagjának, Sidi Péternek szabálytalan a fegyvere. Állításuk szerint Sidi az úgynevezett bipodot használta, ami a szabályzat szerint tilos. Az alkatrész arra való, hogy segíti a versenyzők fegyverének beállítását, amikor pozíciót váltanak álló helyzet, térdelés és fekvés között.

Sidi azonban ezt a fegyverére ragasztotta, amit nem tilt a nemzetközi szövetség (ISSF) szabályzata, és amikor Péni, valamint Pekler megkérték arra, hogy ne használja, nem tett ennek eleget.

AZ ISSF ELLENŐRE SEM TALÁLT KIVETNIVALÓT AZ ESZKÖZBEN, ERRE PÉNI ÉS PEKLER ÚGY DÖNTÖTTek, HOGY NEM ÁLLNAK KI A DÖNTŐRE.

A magyar szövetség főtitkára, Sinka László az eset után az Indexnek elmondta: döbbenten állnak az eset előtt, sportvezetői pályafutása alatt ilyet még nem tapasztalt. Nagy György elnök később elismerte, hogy a honi szövetség hibázott, ugyanis nem nevezett ki csapatvezetőt. Az ügyben fegyelmi eljárás indult, amelynek végén mindhárom versenyzőtől három hónapra megvonták a Gerevich-ösztöndíjat.

A hatodik olimpiájára készülő Sidi Péter szerkesztőségünkhöz juttatott el egy közleményt „Nem céllövöldében vagyunk!” címmel, amit alább tartalmi változtatás nélkül közlünk.

„Az elmúlt hetekben akaratomon kívül főszereplője lettem a magyar sporttal kapcsolatos híreknek. Fair play díjas versenyzőként rendkívül bánt, hogy nevemet újabb és újabb emberek próbálják besározni, miközben a magyar sport történetében valóban példátlan dolog esett meg velünk Új-Delhiben. Feltett szándékom tisztázni a nevemet, noha ideális esetben már rég Tokióval és a közelgő olimpiával kellene foglalkozni. A rágalomhadjárat és a félrevezetés ugyanakkor nem vezet, nem vezethet eredményre!

A Magyar Sportlövő Szövetség (MSSZ) általam nagyra tartott elnöke, Nagy György az indiai eset óta lépten-nyomon nyilatkozik, ám ezek a megnyilvánulások féligazságokkal vannak tele, amelyeket reményeim szerint csupán a tájékozatlanság, nem pedig a rosszindulat szült. A húsvéti ünnepek előtt adott interjújába például sajnálatos módon több valótlanság és kontextusából kiragadott szövegrészlet is becsúszott, amelyek könnyen cáfolhatók, ugyanakkor alkalmasak lehetnek a személyem rossz színben való feltüntetésére.

Ilyen például, hogy a nemzetközi szövetségünk, az ISSF technikai igazgatójától érkezett levélnek csak az utolsó mondatát emeli ki, amelyben jelzi, hogy lehetséges szabályváltoztatás lesz a kérdéses balanszsúlyok használata kapcsán. A lényegi részt azonban nem említi az elnök, pedig a nemzetközi technikai igazgató kerek perec levezette: a fegyverem, amivel az elmúlt négy évben változatlan felszereltséggel versenyeztem, szabályos volt Delhiben is, és ezeket a kérdéseket ildomos lenne házon belül tisztázni.

Hogy ne kelljen a példátlan visszalépésről beszélni, Nagy elnök úr egyre több alkalommal hozza elő interjúiban a csapat nevezésének kérdését is, azt állítva, hogy én neveztem be önhatalmúlag, utólag a csapatot. Ebben a témakörben sajnos elnök úr vagy nem ismeri a szabályokat, vagy csak arra törekszik, hogy rossz színben tüntessen fel engem, akár hazugság árán is. Őszintén gondolom, hogy előbbiről van szó. Röviden összefoglalva: a nevezést az ISSF felé a magyar szövetség már jóval a verseny előtt leadta, amit bizonyít a 2021. március 15-i hivatalos nevezési lista is. Ez a versenyek előtt kinyomtatva várt minket az akkreditációs központban; egyértelműen létszik, hogy az 50 m-es csapatversenybe Magyarország be lett nevezve. Technikailag lehetetlen is lenne, hogy egy versenyző nevezzen, mert ez egy zárt rendszer, csak a tagszövetségek kijelölt embere léphet be, és adhat le nevezést. Innentől kezdve nem kérdés, hogy nem Sidi Péter nevezte be a csapatot, és nem utólag. Az elnök sajnálatosan tévedett ebben a kérdésben.

Végül arra is felhívnám a figyelmet, hogy – Nagy úr szavaival élve – nem pocskondiázom sem versenyzőtársaimat, sem másokat. És nem is rágalmazok senkit. Ellentétben az elnökkel, akihez érkezett egy levél egy sportszerető testnevelő tanártól (amiben felháborítónak tartja az Indiában történteket), és amit ő úgy küldött tovább az elnökség tagjaihoz, hogy szerinte ez az én irományom. Ahelyett, hogy odafigyelt volna annak tartalmára. Mindezek fényében csoda, hogy az általa felállított és elnökölt Fegyelmi Bizottság engem elmarasztaló ítéletet hozott? Nagyon bánt, hogy én vagyok célkeresztben, miközben nem én hoztam szégyent Magyarországra!

Nagy Györgyöt becsületes, jó szándékú embernek ismertem meg. Nagyon bízom benne, hogy be tudja ismerni a mostani, prekoncepciójából fakadó hibát, és elnézést kér a téves információkon alapuló gyanúsításért. Egy elnök legyen méltóságteljes, megfontolt, bölcs vezető, viselkedjen minden pillanatban a pozíciójához méltón. Nem az ő feladata mások (különösképpen nem a saját sportolóinak) a befeketítése, ellehetetlenítése. A hibáimért vállalom a felelősséget, de ezt másoktól is elvárom – a konkrét esetben a tények pedig 100%-ig mellettem állnak.

A magyar sport érdeke, hogy Tokióban a lehető legjobb eredményeket szállítsuk, éppen ezért itt az ideje, hogy végre ismét csak a sportra és a felkészülésre koncentráljunk. Üdvözítő lenne, ha a magyar lövészsport vezetése is hasonlóképpen gondolkodna, és nem kellene az edzések mellett a fegyelmi határozat megfellebbezésével, nyilatkozatokkal, a nevem, becsületem tisztázásával foglalkoznom.”

(Borítókép: Sidi Péter a férfilégpuska-versenyszám döntőjében a II. Európa Játékokon a minszki Lövész Központban 2019. június 24-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)