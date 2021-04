Száz nap a nyitányig: Tokióban a kocka el van vetve

Száz nap múlva, július 23-án fellobban a láng a tokiói olimpiai stadionban, megkezdődnek a 29. nyári játékok. Az már száz százalék, hogy megkezdődnek, de hogy milyen körülmények között, az most még megjósolhatatlan. Tokióban élő honfitársunkkal beszélgettünk arról, milyen is most a 9,2 milliós (az agglomerációval együtt 14 milliós) megalopolisz, és hogyan várják a japánok az olimpia kezdetét. Ha egyáltalán várják.