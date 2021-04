Fél perc volt hátra a Golden State Warriors–Oklahoma City Thunder NBA-kosármeccs harmadik negyedéből, már régen eldőlt, hogy a Harcosok megnyerték a mérkőzést – 44 pont volt az előnyük –, Steph Curry értékesítette mindhárom büntetőjét, és 42 pontnál járt. Steve Kerr, a Warriors edzője ekkor lecserélte sztárjátékosát, nem akarván kockáztatni egy újabb sérülést – úgyis ki kellett már hagynia Currynek jó néhány találkozót farokcsont-zúzódása miatt.

Curry tehát leült a kispadra, de pár másodperccel később jött egy újabb játékmegszakítás egy fault miatt, és a kis karmester felpattant a helyéről, hogy ő most visszamenne a parkettre, játszani még egy kicsit.

Érthető, hiszen 29 perc alatt már tizenegy hárompontos kosarat termelt, és esélye volt rá, hogy megdöntse klubtársa, az éppen Achillesín-szakadásából lábadozó Klay Thompson 14 triplás NBA-rekordját.

Csakhogy Kerr eléugrott, és visszatartotta, szinte visszanyomta a székre. Elég volt, jelezte a tréner testbeszéde, már régen eldőlt a meccs, te csak pihenjél, lesz még elég dolgod az alapszakasz hátra lévő 17 meccsén.

Így hát Curry visszaült, Thompson rekordja megmaradt az annalesekben.

A meccset végül 147-109-re nyerte meg a Warriors úgy, hogy a negyedik negyedben már a cserék cseréi játszottak. Ekkor már a másik veterán, Draymond Green is pihent, de a három negyed neki is elég volt egy remek teljesítményhez: 12 pont, 10 lepattanó, 16 gólpassz (tripla-dupla), plusz 3 labdaszerzés és 2 blokk. Curry statisztikája: 42 pont (14/20 mezőnyből, 11/16 triplából, 3/3 büntetőből), 6 lepattanó, 8 assziszt és ami a legfantasztikusabb: 0 eladott labda!

Egy kis ízelítő a Curry-show-ból:

A krisztusi korba lépett zseni sorozatban nyolcadik meccsén dobott legalább 30 pontot – ez karriercsúcs –, utolsó három mérkőzésén összesen 134 pontot termelt, két egymást követő mérkőzésen bombázott be legalább tíz hárompontos kosarat. A szezonátlaga 30,66 pont meccsenként – ezzel is csak második a kerek 31 pontot átlagoló Bradley Beal (Washington Wizards) mögött –, három mérkőzést nyert zsinórban a Warriors, és már csak egyetlen győzelemre van az 50 százalékos mérlegtől: 27 győzelem és 28 vereség. Azaz karnyújtásnyira van a rájátszás, a nyugati főcsoport nyolcadik helyén álló Memphis Grizzlies mutatója csak eggyel jobb: 27/26. (Figyelem: a legújabb szabály értelmében a 7-10. helyen álló négy csapat úgynevezett play-in tornát játszik, vagyis afféle osztályozót a rájátszásba kerülésért!) A Warriors majdnem klubrekordot döntött, a meccsen bedobott 24 tripla így is csúcsbeállítás. Curry egyébként egy meccsel korábban, a Houston Rockets ellen megdöntötte a legendás Wilt Chamberlain 17 783 pontos klubcsúcsát, e pillanatban már 17 860 pontnál jár.

Említést érdemel, hogy a Warriors úgy remekel mostanában, hogy a kezdő ötös két tagja is sérült: James Wiseman térdműtét előtt áll, Kelly Oubre Jr. pedig a csuklóját fájlalja.

(Borítókép: Steph Curry a Golden State Warriors–Oklahoma City Thunder NBA-kosármeccsen 2021. április 14-én. Fotó: Zach Beeker / Getty Images)