Tovább hűtheti a Fradi a pezsgőt

A múlt heti, Puskás Akadémia elleni 1–1 után szombaton is döntetlent játszott a Ferencváros labdarúgócsapata az NB I-ben, ezúttal Kisvárdán hagyott két pontot Szergej Rebrov edző együttese. Sőt még örülhetett is a Fradi az egy pontnak, mert Pintér játékvezető szabályos góltól fosztotta meg a hazaiakat, így maradt a 0–0. Legközelebb kedden az Újpest elleni derbin biztosíthatja be az aranyérmet az FTC, illetve már akkor is bajnok, ha vasárnap a Puskás Akadémia nem veri meg az MTK-t.