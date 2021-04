Karrier a javából: Ryan Mason a Premier League legfiatalabb menedzsere. A Tottenham Hotspur a hétfőn menesztett José Mourinho helyére a 29 éves fiatalembert nevezte ki megbízott edzőnek a szezon végéig, ami hihetetlen fordulat a fiatalember életében, hiszen az is csoda, hogy – él. Erre bizonyság a fejében a 14 fémlap, a 28 csavar és koponyáján a 45 öltés.

„Az volt az érzésem, mintha egy bomba robbant volna a fejemben.”

Ryan Mason ezekkel a szavakkal emlékezett vissza a Daily Mail hasábjain arra a borzalmas napra, 2017. január 22-re, amikor a Hull City történetének legdrágább igazolása (15,4 millió fontért vették meg a 25 éves középső középpályást a Tottenhamtől) összefejelt a Stamford Bridge-en Gary Cahill-le, a Chelsea középhátvédjével.

A szörnyű ütközés:

Mason ugyan nem vesztette el az eszméletét, koponyájának jobb fele több darabra tört, és amikor rohammentővel bevitték a kórházba, nem mutatott életjeleket, azaz nem reagált külső ingerekre. A koponyadarabokat 14 fémlemezzel pótolták, amelyeket 28 fémcsavarral rögzítettek, és a koponya jobb felén hatalmas félkörben 45 kapoccsal húzták össze a fejbőrt. A műtét közben el kellett vágni a jobb oldali rágóizmot is, amit később összevarrtak, és azóta Mason folyton rágógumizik, hogy megerősítse a kissé elhalt izmokat. De mintha ez még nem lenne elég, a jobb szemüregcsontja is eltört, azt is reparálni kellett, ehhez képest ma már úgy néz ki a 29 éves fiatalember, mint új korában. A haja szépen visszanőtt, eltakarja a borzalmas koponyasebet, a lemezek és a csavarok azonban örök mementóként ott maradnak a fejében.

Örök hálával tartozom Mark Wallernek, a Hull City orvosának, aki több életmentő döntést hozott azokban a rettenetes pillanatokban. Ezek között a legkritikusabb az volt, hogy nem a legközelebbi kórházba vitetett, hanem Paddingtonba, a St. Mary's kórházba, az ország legjobb neurotraumatológus sebészéhez. Amikor a földre kerültem, észnél voltam, de nem éreztem az arcom jobb felét. A doki rögtön tudta, hogy nagy a baj, mondta, hogy fütyüljek, és amikor nem tudtam, azonnal tudta, mi a teendő. Azt láttam mindenkin, hogy nagyon meg vannak ijedve, és ebből sejtettem, hogy komoly bajban vagyok

– emlékezett Mason.

Masonnak nagyon fájt a feje, amikor berakták a mentőbe, ahol a meccset a Stamford Bridge-en néző édesanyja fogta a kezét, amíg beértek a kórházba.

„Még arra is emlékszem, hogy amikor a Hyde Park mellett mentünk el, fekvőrendőrökön döccent a mentőautó – idézte fel Mason a szörnyű perceket. – Érdekes, egyre kevésbé fájt a fejem, de ezt nem tartottam jó jelnek. Aztán beraktak az agyszkennerbe, és amikor kivettek, már nem reagáltam a külső ingerekre. Miközben magamnál voltam, jobban mondva úgy éreztem, mintha kiléptem volna a testemből. És néztem magamat, ahogy szaladunk fel a domboldalra Rachellel, a feleségemmel, a két gyerekünkkel és a kutyánkkal.”

A borzalmas seb, 1:11-nél:

Aztán egy idő után hazavitték Masont, aki borzasztóan fáradt volt, eleinte napi 18-20 órát aludt, de lassan kezdett erőre kapni. Természetesen szeretett volna visszatérni a pályára, és 13 hónapon keresztül küzdött ezért, de végül fel kellett adnia. Kiderült, túl nagy a kockázat. Szemben Petr Cechhel és a spanyol Rafa Garcíával, akik négy, illetve három hónap után folytatni tudták labdarúgó-karrierjüket, Masonnek szögre kellett akasztania a cipőjét. 179 Premier League-meccsel, 27 góllal és 17 gólpasszal a háta mögött visszavonult.

És most minden idők legfiatalabb Premier League-menedzsere lett, még ha csak megbízottként, a szezon végéig is. (Egészen pontosan interim head coach, azaz ideiglenes vezetőedző a titulusa.) Soha korábban nem dirigált PL-csapatot 30 év alatti szakember! Eddig a legfiatalabb menedzser az angol futball legfelsőbb kategóriájában Attilio Lombardo volt, aki 32 éves és 2 hónapos korában lett a Crystal Palace menedzsere. Jelen pillanatban Mikel Arteta (38) számított a Premier League legfiatalabb szakvezetőjének.

Eddig a pillanatig.

(Borítókép: Ryan Mason 2018-ban. Fotó: Richard Sellers / Getty Images)