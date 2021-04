Megerősítették Gera Zoltán pozícióját az U21-es labdarúgó-válogatott élén

Gera Zoltán maradt az U21-es labdarúgó-válogatottat szövetségi edzője – tájékoztat róla a Magyar Labdarúgó Szövetség a honlapján.

A szövetség híradásából kiderül, hogy szerdai (április 21.) elnökségi ülésének döntött Gera Zoltán további foglalkoztatottságáról. A testület meghallgatta a szakember részletes szakmai beszámolóját a részben hazai rendezésű U21-es Európa-bajnokságról, melynek csoportkörében pont nélkül búcsúzott a magyar csapat.

A fiatal edző őszintén beszélt arról, hogy, mind a játék színvonala, mind az eredményesség terén jelentősen fejlődnie kell a korosztálynak.

Ezen felül arról is szólt az edző, hogy a hazai rendezésű Eb-n több szempontból is kedvezőtlenek voltak a körülmények és nagy kihívást jelentett a feladat, amelyet csak részben sikerült megoldania, s hibákat is elkövetett, ami igaz az általa vezetett szakmai stábra és a kiválasztott játékosok teljesítményére is.

Az elnökség a beszámolóban elhangzottak értékelése után úgy döntött, hogy a pályája elején járó edző érdemes a folytatás és a bizonyítás lehetőségére. A tagokat Gera Zoltán reális és önkritikus helyzetelemzése, illetve a jövőre vonatkozó elhivatottsága, a szükséges változtatásokkal kapcsolatos elképzelései, sportolói tapasztalata és gyarapodó szakmai felkészültsége győzte meg

– írja az MLSZ a beszámolójában.