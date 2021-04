Ezért nem elég a negatív PCR-teszt, ha meccsre menne

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón az Index kérdésére elmondta, Európában különböző a magyarok és a nem magyarok helyzete az oltottsággal kapcsolatban, ezért nem kötelező a külföldi szurkolóknak a védettségi igazolvány, hogy sportrendezvényt látogassanak Magyarországon.

Egy héttel ezelőtt választ kaptunk arra a kérdésünkre, hogy mi lesz azokkal a 18 év alatti állampolgárokkal, akik sporteseményen – így akár a nyári labdarúgó-Európa-bajnokság budapesti mérkőzésein – szeretnének részt venni, de a jelenlegi szabályok szerint még nem olthatóak, így védettségi igazolványhoz sem jutnak, ami alapfeltétele a belépésnek.

Gulyás Gergely akkor elmondta, a 18 év alattiaknak nem lesz kötelező a védettségi igazolvány, majd másnap már az Európai Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján is frissült a szabályzat, ezzel végleg pont került a gyermekeket érintő ügy végére.

Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy a Eb ideje alatt a Puskás Arénába érkező külföldi szurkolóknak miért elengedő egy negatív PCR-teszt a belépéshez, és a magyaroktól ezt miért nem fogadják el, nekik miért teszik kötelezővé a védettségi igazolványt:

Az Európai Labdarúgó-szövetség hivatalos tájékoztató oldalán az az információ szerepel, hogy az Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseire érkező külföldi szurkolóknak elegendő a negatív PCR-teszt, hogy bejussanak egy-egy mérkőzésre a Puskás Arénába. A magyar szurkolóktól viszont nem fogadják el a negatív tesztet, nekik csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni a stadionba. Miért a kettős mérce? – hangzott az Index kérdése.

Nem kettős mérce van, hanem különböző a magyarok és a nem magyarok helyzete, más európai országokban ugyanis nem állnak ilyen jól az oltással. Attól kérhetjük számon az oltottságot, akinek lehetősége van beoltatni magát, márpedig a jelenlegi számítások szerint június 15-re, amikor Magyarországon az első Európa-bajnoki meccs lesz, addigra mindenki be tudja magát oltatni. Ez sajnos Nyugat-Európában nincs így, ezért a különböző helyzetre különböző választ kell adni, és miután Magyarország a koronavírus-járvány kitörése után rendezett már sporteseményeket, ezért ugyanazokat a szabályokat tudjuk a külföldiekre életbe léptetni, amelyeket akkor is életbe léptettünk, tehát jegy és negatív PCR-teszt, vagy oltottság, de ebből a szempontból nem olyan szerencsések a külföldi szurkolók, mint mi vagyunk, nekik nincs lehetőségük beoltatni magukat, akkor sem, hogyha regisztráltak. Június 15-ig erre Európa más országaiban nincs garancia, nálunk május 15-ig úgy tűnik, mindenki be tudja magát oltatni, aki regisztrál.