Hamilton ismét bizonyította, miért ő a legjobb!

A legutóbbi Formula–1-es futamon, a Portugál Nagydíjon ugyan kevesebb akció történt a pályán, mint az első két versenyhétvégén, de taktikailag ismét egy érdekes versenyt láthattunk, amely végül a hétszeres világbajnok és címvédő Lewis Hamilton győzelmével zárult.

Hamilton két előzésével és gumikezelési képességével megint megmutatta, hogy mire képes, míg Valtteri Bottas az első rajthelyét nem tudta győzelemre váltani, a finn csak a harmadik lett.

A Red Bull-lal Max Verstappen annak örülhetett talán, hogy a második helyével legalább az egyik Mercedest megfogta. A középmezőnyben egyetlen dolog a biztos, méghozzá az, hogy Lando Norris ott van a top ötben, hiszen Portugáliában is az 5. helyen futott be, míg a McLaren legközelebbi üldözőjét, a Ferrarit még az Alpine is megszorongatta.

ABukótér home office-adásában többek között az alábbi témákat is érintettük:

Portugália egyszeri eset volt, vagy a Mercedes valóban a Red Bull előtt jár?

Mibe kapaszkodhat egy ilyen futam után Valtteri Bottas?

Verstappen apró hibái beleférhetnek egy ilyen tapasztalt ellenféllel szemben, mint Hamilton?

Hová tűnt a Ferrari?

Lando Norris éppen most ágyaz meg egy zsíros szerződésnek?

Ezt a cikket az Index szakmai együttműködő partnere, az egyForma készítette.