Ahogy arról az Index beszámolt, a vasárnap délután magyar idő szerint fél hatra az Old Traffordra tervezett Manchester United–Liverpool angol labdarúgó Premier League-mérkőzést el kellett halasztani, mert a feldühödött hazai szurkolók betörtek a stadion területétre, gyakorlatilag elfoglalták és egy darabig megszállva tartották a küzdőteret, miközben a klubtulajdonos Glazer család távozását követelték.

Az egész futballvilágot megrázó esemény idővonala nagyjából így néz ki (helyi idő szerint):

13 óra – A szurkolók gyülekeznek az Old Traffordon, a stadion előtt, miközben egy másik csoport tüntetésbe kezd a Lowry Hotel előtt, ahol a csapat a délutáni rangadóra készül.

14 óra – Már többezresre nő a tömeg a stadion előtt, petárdák durrannak, és a feldühödött szurkolók megindulnak a Munich Tunnel, az 1958-as repülőgép-katasztrófának emléket állító Munich Tunnel, a München-alagút felé.

14.30 – A tömeg betör a stadionba, és elözönlik a pályát.

15 óra – A tömeget kiszorítják, de a játéktér tele van szeméttel, takarításra szorul.

15.30 – Egy órával a tervezett kezdés előtt a Premier League honlapján még mindig 16.30-as meccskezdés áll.

16.25 – A PL közleményt jelentet meg, amelyben jelzi: egyelőre nem tudni, mikor kezdődhet el a rangadó.

17.40 – A játékvezető tudatja, a mérkőzést elhalasztották, vasárnap nem lesz rangadó.

17.50 – A Premier League a mérkőzés elhalasztását kollektív döntésnek nevezi, hangsúlyozván, hogy semmi sem igazolhatja a szurkolók benyomulását a pályára és a bűnös károkozást. A Liverpool FC is kiad egy közleményt, amelyben jelzi, egyetért a halasztással.

Az eseményeket mindvégig közvetítette a mérkőzést sugárzásának jogtulajdonosa, a Sky Sports televízió. A stúdióból többek között Roy Keane és Graeme Souness, a pálya széléről Gary Neville és Jamie Carragher, a két klub legendái kommentálták az Old Trafford elfoglalását. Mindent elmond a kialakult helyzetről, hogy a televíziós kommentátorok szinte egyöntetűen védelmükbe vették a szurkolók jogát a véleménynyilvánításra, és a Manchester Unitedot 2005 óta tulajdonló Glazer családot tették felelőssé a botrányért, továbbá egyenes adásban követelték, hogy az amerikai tulajdonosok adják el a történelem legeredményesebb angol klubját.

A továbbiakban Neville arról beszélt, hová jutott a klub az utóbbi tíz évben, köszönhetően Glazerék „áldásos” tevékenységének.

Óriási az elégedetlenség, nem csupán a Manchester United szurkolói, hanem az egész ország futballszerető közvéleménye körében – folytatta az egykori 85-szörös válogatott védő, a United korábbi csapatkapitánya. – Azt hiszem, most kimondták: elég volt! A Glazer család sok éve makacsul ellenáll a klub eladását szorgalmazó szurkolói törekvéseknek. Pedig már régóta képtelenek biztosítani az anyagiakat egy ilyen hatalmas klub méltó működtetéséhez. Ha arra gondolunk, hogy amikor 2004-ben (valójában 2005-ben – a szerk.) átvették a klubot, az Old Trafford volt az ország legjobb, legszebb stadionja, de nemcsak az országban, hanem talán egész Európában. És a csapat évről évre eljutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, elődöntőjébe, sőt 2008-ban meg is nyerte a BL-t, továbbá minden évben vagy minden második évben diadalmaskodott a Premier League-ben. És ha most megnézik a klubot, mit látnak? A stadion csillog-villog, de ha benézünk a kulisszák mögé, minden rozsdásodik és rothad. Ha megnézik az edzőkomplexumot, az nincs az öt legjobb között az országban. Tíz éve, hogy a csapat nem tud eljutni a Bajnokok Ligájában az elődöntőig, és jelenleg sem BL-szereplő. Nyolc éve nem nyertünk bajnokságot, a stadion környéke elhanyagolt, miközben mindenütt máshol ennek az ellenkezője tapasztalható.