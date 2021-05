Milák Kristóf tarolna a Duna Arénában

Szerdáig még Tenerifén, a Las Galletas-i edzőkomplexumban tréningezik Milák Kristóf, a hétfőn kezdődő budapesti úszó Európa-bajnokság vélelmezhetően kiemelkedő alakja. A Honvéd világbajnok világcsúcstartója elképesztő programot vállal a Duna Arénában: 50-től 400 méterig valamennyi gyorsúszó számban rajtkőre áll a három pillangózó szám és a három váltó mellett. Ez bizony testvérek között is tíz szám, és ebből kettőt-hárman simán be is húzhat a 21 éves zseni.