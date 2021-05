Kisbér epsomi derbit nyert

1876. május 31-én a Vadász- és Verseny-Lap, a pesti és vidéki lovaregyletek és a vadászsport közlönye a következő főcímmel jelent meg a borítóján: Éljen Kisbér!!

Majd alatta a tárgyszerű alcím: A Buccaneer-Mineral-mén megnyerte a Derbyt!

Végül egy szolgálati közlemény: a „Kisbér” nevet kapott.

Kétségtelen, a másfél évszázaddal ezelőtti hírlapírást nehéz lenne összehasonlítani a maival, de a lényeg az akkori – némiképp naiv stílusú – újságcikkben is benne foglaltatott: a futam előtt még szó szerint névtelen, hároméves pej mén a magyar lósport addigi legfényesebb diadalát aratta a lóversenyzés őshazájában, olyan győzelmet, amelynek értékét, horderejét azóta sem sikerült nemhogy felülmúlni, de még megközelíteni sem. És ha mindez nem lett volna elegendő, az epsomi futamot követően a „lakóhelye” után Kisbér névre keresztelt ló néhány héttel később Párizsban is diadalmaskodott a Grand Prix-n, ezzel olyan bravúrt megvalósítva, amire a történelemben rajta kívül összesen öt ló volt képes.

No de „ki” volt ez a Kincsemnél egy évvel idősebb és a verhetetlen csodakancához hasonlóan ugyancsak Kisbéren született pej mén? Nos, Kisbér története, élete – sok nagy versenylóéhoz hasonlóan – kész regény.

Ha egyetlen embert kellene megneveznünk, aki nélkül az 1870-es évek magyar galoppos sikersorozata nem jöhetett volna létre, akkor Francis Cavaliero nevét kell említenünk. Az 1808-ban született, spanyol nemesi családból származó, angliai születésű férfi magyarrá lett a 19. század monarchiájában, és minden idők legsikeresebb ügynökeként írta be nevét a honi lótenyésztés történetébe. Cavaliero volt az, aki 1865-ben a magyar állam számlájára 2600 guinea-ért (ejtsd: gini) megvásárolta Angliában Buccaneert – magyarul Kalózt –, ami nem volt olcsó vétel, de a pej mén megérte az árát. Hat évvel később Cavaliero újból nagyot húzott, amikor megvette a kisbéri ménesnek Mineralt, a remek pedigréjű kancát, és 1873-ban történt, hogy Mineral egy igen jó alkatú pej mént ellett Buccaneer után. (A lovas zsargonban ez annyit tesz, Buccaneer volt a fedezőmén.)

A görög származású Baltazzi család pátriárkája Arisztid volt, aki Konstantinápolyból települt át Bécsbe, és a bankárszakmában aratott zajos sikereket, s tett szert nagy vagyonra. A bankár három fia, Arisztid, Alexander és Hector Angliában kapott kiváló nevelést, egyszersmind a szigetországban oltották be őket a lovak szeretetével.

A remek kiállású yearlinget tulajdonosa Angliába küldte idomításra, s mire hároméves lett a ló, 1876-ban benevezték a nyár három legnagyobb európai versenyére, az epsomi Angol Derbyre, a Grand Prix de Paris-ra és Doncaster St. Legerre.

A korhely életmódot folytató középső Baltazzi fivér addigra annyira eladósodott Londonban, hogy felkereste egy bukméker, és kölcsönt ajánlott adósságai rendezésére, ha néhány nagyobb összegű fogadását átveheti. (Tudniillik annyira híre ment Mineral-Colt nagyszerűségének, hogy bárki szívesen átvette volna a reménybeli győzelmére kötött fogadásokat.) Baltazzi Sándor válasza elutasító, egyben kockázatos volt:

A továbbiakban idézzük a Vadász- és Verseny-Lap korabeli tudósítását:

„Az idei Derbyben a Baltazzi és Kisbér nevek sokáig emlékezetesek fognak maradni telivértenyésztésünk és versenyeinek történetében. E verseny megnyerése egy magyar ló által nagyszerű elégtétel sportmaneinknek és tenyésztőinknek, úgymint mindazon jeleseinknek, kik valaha telivér anyagunk szaporításában és czélszerű felnevelésében tevékeny részt vettek. (...) Az idő pompás volt, s a nézők szokásos százezrei éppúgy megjelentek, mint máskor. Az udvari különvonat 12 óra 45 percz után indult a Victoria-indóházból. (...) Hogy az idei versenyen sokkal jobb lovak jelentek meg, mint két vagy három év óta, azt azonnal mindenki elismerte, amint megjelentek, és ennek következtében sokkal érdekesebb is volt az idei verseny, mint valaha. A »Field« ugyan nem volt oly nagyszámú, mint más években, de a qualitás kárpótolta a quantitást. Hosszú ideig tartott, míg a rendőrség a gyöpöt tisztázni bírta a tömérdek néptől, hogy megkezdhessék a cantert.

A starter, Mr. M. George, kit ez alkalommal a franczia Jockey-Club starterje, D’Hédouville gróf és Dixon őrnagy támogattak hivatásában, nemsokára jó rendben eresztette el a mezőnyt; Father Claret vezet, utána Coltness, Wisdom, Forerunner és Hardrada, majd Petrarch, Kisbér; ezután Skylark, Bay Windhammals a Mr. Peckkét lovával, Julius Caesar ésAll Heart kissé megkéstek. Father Claretigen sebesen vezetett egy mértföldig, utána több lóhosszal Coltness, mely után 1-2 hosszal Petrarch, Great Tom, Skylark és Wisdom, kissé hátrább pedig Kisbér, Hardrada és Braconnier jöttek. All Heart már itt kiesett a versenyből. Father Claretben kezdett fogyni az erő, és Coltness vette át a vezetést; nyomában a főkedvencz és Great Tom, azután Kisbér stb. Nemsokára ezután Petrarch lerázta Coltnesst, s a befordulás után már kiabálták, hogy Petrarch nyer, midőn a távoszlop előtt Kisbér egyszerre felmegy a vezető kedvenczhez, és éppen az oszlopnál elhagyja; nemsokára Julius Caesar és Forerunner is elhagyják lord Dupplin ménjét, de hiába iparkodnak a Buccaneer-csikót beérni, mely 5 hosszal könnyen nyert, 3 hossz a 2-dik és 3-dik között. Petrarch középszerű negyedik a másfél mértföldes távon.”

Hogy egészen pontosan mekkorát? Erről a Vadász- és Verseny-Lap így írt:

Hogy ez mennyi lenne manapság? Nos, mintegy hatmillió font, azaz 2,5 milliárd forint... Kisbér tényleg megérte a pénzét.

Főleg, hogy két hétre rá a Grand Prix de Paris-t is megnyerte Kisbér. Ezt a versenyt az epsomi 2400 méterrel szemben 3000 méteres távon futották, és a magyar csodamén „tisztán, öt hosszal nyert”. A győzelem nyereményértéke 140 000 frank volt, de fogadáson nem tudtak pénzt kaszálni Baltazziék, mert az utolsó napokban már egyetlen bukméker sem volt hajlandó elfogadni téteket a toronymagas favoritra. A 140 000 frankos pénzdíj így 1,8 millió mai dollárnak felel meg, azaz 540 millió forintnak. Summa summarum, Kisbér tulajdonosai az epsomi és a párizsi győzelmekkel mai értéken számolva mintegy hárommilliárd forinttal voltak beljebb...

Ami ezután következett, az volt az aranyélet Kisbérnek; fedezőmén lett. Először a newmarketi Park Paddock ménesben, majd Baltazzi Arisztid napajedlai (Csehország) ménesében. Végül Baltazzi 50 000 forintért Németországba adta el Kisbért a harzburgi ménesbe.

És most ugorjunk másfél évszázadot az időben, látogassunk el Kisbérre, ebbe az 5500 lelket számláló Komárom-Esztergom megyei kisvárosba, ahogy hirdeti magát: a Bakony kapujába!

Onnan kőhajításnyira van az egykori Batthyány-uradalom, ahová Brenyó József, A kisbéri ménes története című grandiózus monográfia társszerzője kalauzol el minket. Batthyány Kázmér az első magyar felelős kormány külügyminisztere volt, egyben Kossuth titkára, birtokát a szabadságharc bukása után Ferenc József császár elkobozta, és 1853-ban itt alakult meg a Császári és Királyi Állami Katonai Ménes.

A császár jó érzékkel és gondos gazda módjára foglalkozott Kisbérrel, és fel is virágzott itt a lótenyésztés. Mindezt már az úgynevezett Kiskastélyban magyarázza Brenyó úr, ebben a fantasztikus múzeumnak berendezett épületben. Középen hatalmas makettasztal, az egyik sarokban pedig magának Buccaneernek, Kisbér apjának a csontváza áll.

Ez a mindenkori ménesparancsnok kastélya volt, a makett közepén maga a Batthyány-kastély látható, körülötte az angolpark. A ménesnek otthont adó épületeket – köztük a fedeles lovardát – Ritter Ferenc építtette, akiről utca is van elnevezve Kisbéren. Közép-Európa legnagyobb lovardája volt a maga idejében, itt a kerítés mellett pedig a panziós istállók láthatók, ahol a fedeztetésre hozott kancákat szállásolták el. A sorban a negyedik bokszban látta meg a napvilágot Kincsem, de Kisbér és jóval később Imperiál is Kisbéren született – gyakorlatilag a leghíresebb magyar versenylovak. Amúgy Kincsem apját, Cambuscant is Cavaliero vásárolta meg a Császári és Királyi Ménes számára, Kincsem születése után innen került Blaskovich Ernő tápiószentmártoni ménesébe. Egyébként Buccaneert az angolok vissza akarták vásárolni, mivel az utódai 14 nagy versenyt nyertek, de természetesen nem adták. Az ellési naplóban mindent hajszálpontosan vezettek, kétség sem férhet hozzá, hogy a csodakanca is Kisbéren jött világra.