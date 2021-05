Ha nem jó az Eb-eredmény, Cseh László nem erőlteti az olimpiát

„Amennyiben Laci az úszásával nem tud bizonyítani 200 méter vegyesen, akkor nincs miről beszélni, mert elúszott az ötödik olimpiai szereplésének a lehetősége. Nagyon sajnálnám, ha a sorompó nem emelkedne fel előtte, mert egyetlen napot se lazsált, hajtott, ahogy szokott, hozzáállására nem lehetett panaszom. A napi feladatok teljesítése 35 esztendősen most sokkal nehezebb volt a számára, mint néhány évvel ezelőtt, de ez nem látszott meg a feladatok teljesítésének a minőségén. A márciusi országos bajnokság nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, ahhoz képest most sokkal jobbnak látom, és nemcsak gyorsabbnak, hanem eltökéltebbnek is” – jelentette ki az Szpress Hírszolgálatnak Plagányi Zsolt egy nappal a budapesti Eb úszóversenyeinek hétfői rajtja előtt.

Cseh László edzője nyíltan hozta szóba, hogy az olimpiai csapatba kerülésről maguk között nem úgy beszélnek, mint egy mindenáron teljesítendő, kötelező feladatról.

Egyetértek Lacival abban, hogy pusztán azért, hogy menjen egy vagy két kört Tokióban, nincs értelme elutazni Japánba. Rajthoz állásának így csupán az lenne a szépsége, hogy Athén, Peking, London és Rio de Janeiro után sportpályafutása ötödik ötkarikás versenyén is rajthoz állhatott. Sorsdöntő próbatételnek is nevezhetem a budapesti Európa-bajnokságot, de ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elterveztük, úgy ülünk majd le Sós Csaba szövetségi kapitánnyal beszélgetni, hogy a most elmondottakat fogjuk a tudomására hozni.

Plagányi Zsolt versenyzői, Cseh László mellett a hátúszó Burián Kata és a sprinter Németh Nándor, hasonlóan az olimpiára készülő válogatott úszótársaikhoz, bizonyítási lehetőségként tekintenek a „buborékos” budapesti Európa-bajnokságra, ugyanakkor a puskaporuk javát a tokiói olimpiára tartogatják.

Tudatosan döntöttünk úgy, hogy nem meleg égövi vagy magaslati táborokban készülünk fel az Európa-bajnokságra és az olimpiára, hanem a BVSC uszoda és edzőterem számunkra remekül megfelelő lehetőségeivel élünk. Nem titok, hogy döntésünket az elővigyázatosságunk diktálta. A Covid-fertőzés veszélyének külföldön és utazás közben nem akartuk kitenni magunkat” – mondta Plagányi Zsolt, aki úgy gondolja, hogy Burián Kata a három hátúszószáma közül várhatóan a 200-on lesz a legerősebb. Véleménye szerint az 50, 100 és 200 méter gyorson is rajthoz készülődő Németh Nándor bármire képes lehet, amiből arra lehet következtetni, hogy a nagyon jó és a kevésbé jó is benne van a kalapban. Némethre még ennél is több feladat vár, ugyanis a szövetségi kapitány három váltóban is számít a szereplésére.