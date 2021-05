Augusztus 14-én csap össze először Tyson Fury és Anthony Josha

Szaúd-Arábiában augusztus 14-én rendezik meg az ökölvívás két nehézsúlyú világbajnoka, a brit Tyson Fury és honfitársa, Anthony Joshua első címmérkőzését – jelentette be egy Twitteren megjelent vasárnapi videóban Tyson Fury.

“massive announcement” FURY VS JOSHUA IS ON AUGUST 14 in The kingdom of Saudi Arabia. The worlds biggest sporting event all eyes on us. @SCEEKSA @gsaksa_en @trboxing @mtkglobal @frankwarren_tv @marbella @wowhydrate #LETTHEGAMESBEGIN #saudiarabia #TYSONOFARABIA pic.twitter.com/ZKIAXLictV