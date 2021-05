Mindenki nyerni akar, de a feljutó Gyirmót edzője igazi megszállott

Lencse László, az MTK Budapest csatára tavaly december 29-én írt alá két és féléves szerződést a Gyirmót FC csapatához. Kék vérű MTK-s barátaim szerint a 33. életévét taposó, rutinos játékos még most is simán beférne Michael Boris együttesébe, de ha már így alakult, Lencse gőzerővel vetette magát a küzdelembe Gyirmóton, és a 2021-es naptári évben 16 mérkőzésen szerzett 11 góljával oroszlánrészt vállalt a csapat feljutásában.

Vasárnap rúgott egy messis – a harmadikat – és egy suárezes – a negyediket – gólt.

Nem úgy tűnt a látottak alapján, mintha levezetni jött volna Gyirmótra, túl a harmadik ikszen.

Teljesen kiborulok, amikor valaki azt a szót használja, hogy levezetés, főleg, amikor egy harmincon túli labdarúgóról van szó

– csattant fel a kétgyermekes családapa.

Nem levezetni jöttem én Győrbe, van két gyerekem, lassan harminchárom éves leszek, meg akarom mutatni a hatéves kislányomnak és a négyéves kisfiamnak, hogy tud még futballozni az édesapjuk. A családom miatt jöttem vissza Győrbe, ahol eddig még sohasem tudtam futballozni. Pedig mindenkim itt lakik, a szüleim, az anyósom, a testvéreim és most mi is a családommal, Győrszentivánban. Itt nőttem fel, az ember nem levezetni jön a szülővárosába. A levezetés nagyon csúnya szó, engem világéletemben a versenyszellem tartott életben, most is ez hajt, nemcsak a meccseken, hanem az edzéseken is, még hogy én levezetni jöttem Gyirmótra! Minden meccsen győzni akarok, ilyennek születtem. Ha valaki azt mondja nekem, hogy én levezetek, az ugyanolyan, mintha azt mondaná, komolytalan a hozzáállásom.

Ezen a ponton felvetettük Lencsének, hogy amikor a 2020-as esztendő majdnem utolsó napján ide szerződött, gondolt-e az NB I-re. Hiszen 13 ponttal voltak lemaradva az éllovas Debrecentől, és néggyel-néggyel a Budaörstől, a PMFC-től és a Vasastól.

Gondoltam, persze, hogy gondoltam. Meg lehet kérdezni a feleségemet, januárban mondtam neki, te, Lola, de jó lenne feljutni! Amikor leültem tárgyalni a vezetőkkel, ők is erről beszéltek. Amikor megkérdeztem Horváth Ernő urat, a klubtulajdonost, hogy mi a cél, egyből rávágta, hogy természetesen a feljutás. Hát mi más lenne a célja a Gyirmótnak, mint a feljutás?! Nem ismertem az elnök urat, nem tudtam, hogy ennyire ambiciózus, de aztán megértettem, hogy aki egyszer megszagolta az NB I légkörét, az visszavágyik oda, és a Gyirmót négy éve már eltöltött egy idényt az élvonalban. Én teljesen ki is borultam azon a szóbeszéden, hogy a Gyirmót állítólag nem akar feljutni, az elnök úr mondta is, hogy ők minden évben fel akarnak jutni, csak nem mindig jön össze, a végén kicsúszik a kezükből.

Lencse egy híján mind a tizenhét tavaszi fordulóban pályán volt, a kivétel a soroksári találkozó volt, amelyiket sérülés miatt kénytelen volt kihagyni. És a tizenhat meccsen szerzett tizenegy góljával fél szezon alatt házi gólkirály tudott lenni.

Nem is figyeltem, lehet, hogy volt, aki többet rúgott. Én ezzel nem törődtem, csak tettem a dolgomat. Nem is számoltam, mindig kérdezték, hogy hányadik gól, hányadik gól, de engem ez nem érdekelt. Csak az lebegett a szemem előtt, hogy segítsem a csapatot, és ez hála istennek, sikerült.

Vasárnap este láttam, ahogy nyilatkozik a mérkőzés végén, és sugárzott Lencse arcáról, mennyire boldog. Pedig már hozzászokhatott ehhez az érzéshez magasabb szinten is, mert az MTK-ban, az Újpestben, Kecskeméten, a Videotonban, a Puskás Akadémiában, Görögországban és Izraelben is ontotta a gólokat.

Most, hogy említi, nekem mostanában állandóan Izrael jár az eszemben. Nézem a tévében a híreket, a felvételeket a rakétatámadásokról, és elszorul a szívem. Amikor ott játszottam a Hapoel Iróni Kirjat Smónában, akkor is dúlt a háború a gázai övezetben, bár a mi városunk északon van, öt kilométerre a libanoni határtól, de onnan is lőttek ki rakétákat. Féltem, persze, hogy féltem, ott volt a feleségem, aki nagyon féltettem, akkor még nem voltak gyerekeink, de mindegy, nem volt kellemes érzés. Ez volt az oka, hogy nem töltöttem hosszú időt Izraelben. Meg aztán nem tudtam angolul, héberül meg egy szót sem, angol tanárom volt, sőt, még mindig járok tanárhoz, már sokkal jobban megy a nyelv.

Akkor még nem voltak gyerekek, de most már vannak; a nagyobbik, Zara most járja az első osztályt, a négyéves Laci még óvodás.

És imádja a labdát, már szoktunk passzolgatni, persze szó sincs arról, hogy a labdarúgás felé terelgetném, de nincs rossz viszonyban a labdával. Kiskapuzunk, passzolgatunk, miegymás. Aminek különösen örülök, az az, hogy nem Ronaldo- vagy Messi-mezt hord, az apukája a példaképe, és az én mezemet viseli. Tudja, min szoktam felhúzni magamat? Amikor egy gyerek már tíz, tizenkét éves korában arról beszél, hogy ő futballista lesz, és akkor majd Ferrarival jár, meg Rolex órája lesz, meg jó sok pénze. Volt olyan gyerek, akinek az első kérdése az volt hozzám, hogy mennyit keresek, mert ő is jól akar keresni. Jézus Mária! Nekem annak idején ilyesmi meg sem fordult a fejemben, pedig nem olyan családból származom, ahol terülj, terülj, asztalkám volt. És később sem, úgy voltam vele, hogy jól kell játszani, és akkor az összes többi már jön magától.

Lencse szerencsés alkat, egymás után sorolja a klubokat, Izraelben, Görögországban, Kecskeméten, Felcsúton, Újpesten is nagyszerűen érezte magát, de azért az örök szerelem mégiscsak az MTK, a szíve csücske.

Istenem, sohasem fogom elfelejteni az agárdi Sándor Károly Akadémián töltött éveket! Ott Szalai László és Tamási Zsolt volt a mesterem, utóbbi most itt Gyirmóton is a szakmai igazgató, sőt, már Győrben, a suliban is ő volt a testnevelő tanárom. Németh Krisztián is győri, akinél egy évvel vagyok idősebb, akivel annak idején egy szobában laktam a Sándor Károly Akadémián.

A gólvadász nemcsak a gólokra vadászik, hanem alkalomadtán őzekre, vaddisznókra is.

„Már vagy tíz éve vadászom, de nem ám nagyon komolyan, van, hogy egy évig nem sütöm el a puskámat. A győrszentiváni házunk ott van az erdő szélén, kinézek az ablakon, és ha szerencsém van, őzeket, nyuszikat látok. Húsvét vasárnapjának reggelén kinéztünk az ablakon a gyerekekkel, és ott volt a nyuszi. Pedig nem is rendeltük meg... Én igazából a természet szeretete miatt járom az erdőt, ritkán vadászok. Nem jellemző rám, hogy ész nélkül húzogatnám a ravaszt.

Szóba kerül Csertői Aurél vezetőedző is. Vajon milyen Lencse viszonya a szakvezetővel, mit gondol róla.

Csertői sikeres edző, amit az is bizonyít, hogy feljutottunk az NB I-be. Megjegyzem, én negyedszer jutottam fel most a pályafutásom során, kétszer az MTK-val, egyszer a Felcsúttal, és most a Gyirmóttal. De vissza Csertőihez: elképesztően temperamentumos ember, és sohase gondoltam volna, hogy valaki még 4–0-s állásnál, öt perccel a vége előtt, amikor már hosszú percek óta ünnepli a közönség a feljutást, még mindig így fel tudja idegesíteni magát egy kétes szituáción. Én már régen a kispadon ültem, mert lecserélt, hogy megkapjam a tapsot a közönségtől – jólesett, nem tagadom –, és ő meg még mindig ott tombolt a partvonal mellett. Nyilván minden edző győzni akar, de ő egy megszállott. Még 4–0-nál is úgy viselkedett, mintha 0–0 lenne az állás. Tényleg mindene a futball.

Most több mint egy hónap pihenő következik Lencsének és a csapatnak, hozzátesszük, jól megérdemelt pihenő.

Biztos, hogy valahová elmegyünk nyaralni a családdal, a tavalyi nyár ilyen szempontból kiesett, a kisfiam még nem ült repülőgépen, mindig mondja, hogy nagyon kipróbálná. Hát most majd kipróbáljuk. Aztán jön az NB I, és mivel még két évre szól a gyirmóti szerződésem, nem csak egy élvonalbeli idényre tervezek...

(Borítókép: A Gyirmót játékosai örülnek a labdarúgó Merkantil Bank Liga 38. utolsó fordulójában játszott Gyirmót FC Győr-Békéscsaba 1912 Előre mérkőzés után a gyirmóti Alcufer Stadionban 2021. május 16-án. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)