Ez egy olyan válogatott, amibe szívesen jönnek a játékosok

A legfőbb célját már pénteken teljesítette a magyar női röplabda-válogatott, ugyanis Izrael 3:0-s legyőzésével biztosította a helyét az idei Európa-bajnokságon, és sorozatban negyedszer lesz ott a kontinensviadalon. Egy klasszikust idézve az előrelépés megkérdőjelezhetetlen, hiszen legutóbb társrendezőként alanyi jogon lehetett ott a csapat, előtte pedig pótselejtező útján jött össze a kvalifikáció, most viszont a Franciaország elleni találkozón a csoportelsőség volt a tét.

Győzelem esetén Jakub Gluszak együttese nemcsak az élen végzett volna az E jelű kvartettben, hanem kedvezőbb kalapba is került volna az Eb csoportsorsolása előtt.

A két csapat nyolc nappal ezelőtt már találkozott a franciaországi Belfort-ban rendezett első minitornán, akkor a mieink szetthátrányból fordítva 3:2-re győztek, ezzel pedig lépéselőnybe kerültek a csoportelsőségért vívott harcban.

A Ludovika Arénában rendezett mérkőzés előtt a Magyar Röplabda Szövetség ünnepélyesen köszöntötte a 87-szeres válogatott centert, a visszavonuló Nagy Esztert, akit állva tapsolt meg a körülbelül 400 fős közönség. Feltűnt néhány aktív játékos is a lelátón, valamint Kotsis Attiláné Kincsesy Gabriella is, aki a hónap végén tölti a 93-at.

Az első szett a várakozásoknak megfelelően alakult, egyik csapat sem tudott két pontnál nagyobb fórt kiépíteni, és hol az egyik, hol a másik együttes vezetett. A magyaroknál Szakmáry Gréta és Kiss Gréta jeleskedett pontszerzésben. A játszma derekán aztán magához ragadta az előnyt a házigazda, 18:17-nél azonban fordítottak a franciák, Jakub Gluszak szövetségi kapitánynak időt kellett kérnie. Működött az eligazítás, sorozatban három ponttal felelt a magyar csapat. Emile Rousseaux is kikérte az idejét, amely után összekapták magukat a vendégek és fordítottak is, 24:23-nál pedig játszmalabdához jutottak, amit ki is használtak.

Az egyébként szüntelenül tomboló szurkolótábor ekkor egy kicsit elhallgatott, de természetesen ismét erőre kapott a második felvonásra. Néha viszont még őket is elnyomta a francia cserejátékosok legkevésbé sem szimpatikus artikulálatlan üvöltözése, amit a magyarok nyitásai előtt adtak ki magukból. 9:6-nál talán egy kicsit el is bízták magukat, Kiss, Szakmáry és Pallag Ágnes vezetésével viszont szépen megfordította az állást a magyar csapat, ellépni azonban nem tudott. 14:14-nél maratoni hosszúsági videós visszanézés következett, a Legyen ön is milliomos!-ból ismert feszültséggeneráló zene pedig még rá is tett erre egy lapáttal. Az ítélet a magyaroknak kedvezett, a franciák pedig kicsit meg is torpantak, mínusz háromnál időt is kellett kérniük.

Ez viszont nem segített rajtuk, a játszma hajráját ezúttal a mieink bírták jobban és 25:21-gyel egyenlítettek.

A harmadik szett is rendkívül szorosan indult, de egy idő után ritmust váltottak a vendégek és meglógtak három ponttal. Gluszak kétszer is időt kért, valamint becserélte Király-Tálas Zsuzsannát és Papp Orsolyát, az egyenlítés azonban velük sem jött össze elsőre, hiába kapaszkodott vissza a csapat többször is egy pontra. Héléna Cazaute egészen parádésan játszott a túloldalon, három szett után 22 pontnál járt, igaz, Kiss Gréta sem volt sokkal lemaradva mögötte. 23:19-es francia vezetésnél már úgy tűnt, hogy simán behúzzák a harmadikat, de sikerült innen felállni, és hiába kértek időt kétszer is a vendégek, 24:23-nál már Pallag nyithatott a szettért. 24:24-nél Gluszak kért challenge-t, ami viszont sikertelen volt, ezzel ismét náluk volt az előny, de Kiss keze nem remegett meg. Elképesztő izgalmakat hozott a hajrá, a magyar válogatott egymás után hárította a játszmalabdákat, 30:29-es állásnál pedig ismét a hazai együttes járt előrébb. Rousseaux is kért egy challenge-et, ami megmentette őket, a játékvezető új labdát ítélt, maradt 29:29, majd egy francia out után immáron tényleg itt volt az előny.

Persze ők sem adták könnyen a bőrüket, de 32:30-nál már nem volt kérdés, hogy a magyaroké a szett.

Illetve de, mert Rousseaux erre is challenge-et kért, ám hamar kiderült, hogy ez sem segít rajtuk. Őrült végjátékát, remek fordítás és álló taps a Ludovikában. Még az európai szövetség hivatalos honlapja is kitért arra, hogy milyen hangulatot teremtettek a nézők.

A negyedik játszma a harmadikhoz hasonlóan indult: vezetés itt is, ott is, aztán egyszer csak megindultak a franciák. Tóth Fruzsina szenzációs mentéseket mutatott be, de mindenhova ő sem érhetett oda, a vendégek jóval pontosabbak és gyorsabbak voltak ebben az időszakban, és viszonylag simán, 25:19-re hozták a szettet.

A mindent eldöntő, ötödik játszmára összekapta magát a magyar csapat és 4:1-re elhúzott, ekkor azonban sorozatban öt francia pont következett, majd 8:5-nél jött a térfélcsere. A vendégek előnyre egyre csak nőtt, de 11 pontnál megtorpantak, Kiss és Pallag Ágnes pontjaival pedig sikerült egy pontra zárkózni. Az időkérés azonban új lendületet adott nekik, 14:11-nél pedig egy jó blokkal le is zárták a találkozót.

Ezzel az is eldőlt, hogy övék a csoportelsőség, ugyanis hiába végzett ugyanolyan mérleggel a két válogatott, a megszerzett pontok feléjük billentették a mérleget.

Az évekig Franciaországban légióskodó Pallag Ágnesnek nemcsak a több mint 130 perces meccsen volt szüksége maximális koncentrációra. A találkozó után élőben nyilatkozott az M4 Sportnak, közben pedig két korábbi klubtársa, Cazaute és Nina Stojiljkovic különböző grimaszokkal és mozdulatokkal próbálta kizökkenteni, Pallag azonban vérprofin tette a dolgát, nem lehetett zavarba hozni. A rövidinterjú után aztán megvolt az összeborulás, és természetesen a közös képek is elkészültek.

„Egy jó csapat ellen mindig előjön a pontosabb játékunk, rá vagyunk kényszerítve, hogy felvegyük ezt a ritmust. Nagyon jól éreztem magam, sokat beszéltünk a pályán, segítettek a többiek. A rutin még hiányzott. A végére elfáradtunk, mégiscsak a hatodik meccsünk volt két hét alatt, több apró hibát is elkövettünk. Összességében nagyon-nagyon jó, életre szóló élmény ez, hiszen az első válogatott tornám volt, ezt fogom mesélni az unokáimnak is. Most három nap szünet jön, onnan irány Győr és az edzőtábor, majd Prága" – értékelte a tornát a mérkőzés legeredményesebb játékosa, a 25 ponttal záró Kiss Gréta.

„Felforgatott csapattal vágtunk neki ennek a meccsnek, de szerintem jól sültek el a változtatások. Nem voltunk rosszak, a védekezés tetszett, de sajnos nem tudtunk belőle építkezni, és ezen múlt a meccs. Fontos tapasztalatokkal gazdagodtunk ma is, meg kell tanulnunk, hogy a szettek vége felé hogyan kerekedjünk felül az ellenfélen, ha hasonló játékerőt képvisel, mint mi. Ami a teljes tornát illeti, elégedett vagyok, hiszen elértük a célunk azzal, hogy kijutottunk az Európa-bajnokságra.

Csak olyan játékosokkal szeretnék dolgozni, akik számára fontos a válogatott, és most ezt láttam mindenkitől, és nemcsak a meccsekre, hanem az edzésekre is pozitív hatása volt.

A terv, hogy hétről hétre erősödjünk, igaz, az Európa-ligában kicsit máshogy fog kinézni a keret" – tekintett már kicsit a jövőbe is Jakub Gluszak szövetségi kapitány.

Túl sokat nem pihenhet a csapat, ugyanis május 28-án kezdődik az Arany Európa-liga, melynek első fordulóját Prágában, a másodikat Minszkben játsszák, a magyarok pedig a csehek és a fehéroroszok mellett a horvátokkal kerültek egy csoportba - ez lesz az igazi erőfelmérő az Európa-bajnokság előtt.

A szerb-bolgár-horvát-román rendezésű kontinenstornára augusztus 18. és szeptember 4. között kerül sor.