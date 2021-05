Karim Benzema lehet az Eb meglepetésembere

Ha Cristiano Ronaldo távozása jó hatással volt valakinek a teljesítményére a Real Madridban, akkor az Karim Benzema. A francia csatár azóta megtáltosodott, az elmúlt három idényben 86 gólt termelt, a La Ligában pedig minden évben 20 fölé jutott, amit az azt megelőzően csak kétszer sikerült elérnie 2009 óta.

A csatár remeklése nem kerülte el Didier Deschamps francia szövetségi kapitány figyelmét sem, aki a hírek szerint számít rá a nyári Európa-bajnokságon – írja a Marca.

A 26 fős bő keretben – amelyet kedd este hirdet ki a kapitány – tehát vélhetően találkozhatunk Benzema nevével, ami már önmagában is nagy szó, elvégre legutóbb 2015-ben lépett pályára a válogatottban.

Akkor azonban botrányba keveredett, ő volt a közvetítő ugyanis, amikor Mathieu Valbuenát, a csapattársát szexvideókkal zsarolták.

Benzema így végül nem utazhatott a 2016-os kontinenstornára sem, majd azzal vádolta meg Deschamps-ot, hogy meghajolt a franciaországi rasszizmus nyomására.

A szövetségi kapitány azóta többször is hangoztatta, nem felejti el, mit mondott a Real Madrid futballistája, és nem is nagyon szeretné felforgatni a 2018-ban világbajnoki címet szerző csapatot, de a 33 éves, 81-szeres válogatott csatár a kiváló teljesítményével így is ott lehet a nyári Eb-n.