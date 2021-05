Megkezdődött a magyar válogatott felkészülése az Európa-bajnokságra

A koronavírus-járványra való tekintettel a telki edzőpálya lelátóján álltunk mi, újságírók, Bogdán és Hahn pedig odalent, a gyepen – a helyenként viharos szélben már egymás szavát érteni is kihívást jelentett játékosnak és riporternek egyaránt.

„Nem volt könnyű magasan tartani a motivációs szintemet, miközben sokáig csak két Magyar Kupa-mérkőzésen jutottam szóhoz a Ferencvárosban, Ráckevén és Dorogon – fogalmazott lapunk kérdésére a 34 éves Bogdán Ádám, aki korábban a Bolton Wandererst, a Liverpoolt, a Hiberniant és legutóbb a Ferencvárost is megjárta. A Fradival bajnoki címet szerzett, és legutóbb 2016. március 26-án védett a válogatottban a Horvátország elleni, 1-1-re végződő barátságos mérkőzésen. – De egy pillanatra sem adtam fel a reményt, keményen dolgoztam az edzéseken, és vártam az alkalomra.

Reménykedtem, hogy történik valami előbb-utóbb, aminek köszönhetően rám mosolyog a a szerencse.

Egy pillanatig sem szurkoltam azért, hogy a sorban előttem álló kapustársam, Dibusz Dénes megsérüljön, de végül is ez adott esélyt arra, hogy szóhoz jussak. Úgy érzem, megálltam a helyem ezen az öt mérkőzésen a bajnokság hajrájában, összesen három gólt kaptam, emiatt nem kell szégyenkeznem. Azt feltétlenül el kell mondanom, hogy ha már Dénes megsérült, nagyon örülök, hogy viszonylag hamar felépült, és itt lehet a válogatott keretben.”

Bogdán felidézte azt az időt, amikor öt évvel ezelőtt a válogatott a franciaországi Európa-bajnokságon szerepelt, és amely Eb-ről ő csak hajszállal maradt le.

„Emlékszem, az első mérkőzést egy belvárosi étterem karzatán néztük végig, és amikor lefújták a meccset, tanúja voltam a Budapest utcáin önfeledten hömpölygő, a válogatottat éltető tömegnek. Fájt a szívem, hogy nem lehetek közöttük, de akkor is feledhetetlen élmény volt, miként a második meccs is, amelyet viszont a Balatonon, nyaralás közben volt alkalmam megtekinteni családi környezetben. Érdekes, hogy most az élet adott egy második esélyt. Minden vágyam az, hogy most testközelből, ha lehet, a pályán éljek át hasonló pillanatokat. Öt éve várok erre, talán most sikerül” – mondta a kapus.

Bogdán nem tagadja, meghatódott, amikor megtudta, hogy ha csak a harminctagú keretnek is, de tagja lett.

„Amikor kiderült, hogy bővebb, harmincas keretet lehet nevezni a járvány miatt, elkezdtem reménykedni, persze ehhez az is kellett, hogy elkezdjek védeni a Fradiban az utolsó öt bajnoki fordulóban. Amikor olvastam a nevemet a listán, nem titkolom, elérzékenyültem. Érdekes ez a vírushelyzet, mert a feleségem nem volt túl boldog, amikor megtudta, hogy csatlakozom a kerethez, de aztán természetesen támogatott” – árulta el Bogdán, aki azzal zárta mondandóját, hogy könnyen lehet, hosszú pályafutása csúcsa lesz ez az Eb, bár egyelőre csak a soron következő edzésekre koncentrál, hiszen a végleges kerethirdetés még hátravan.

Hahn János huszonkét góljával gólkirály lett a magyar élvonalban, a válogatottban azonban még egyszer sem lépett pályára. Lapunk kérdésére – hogy egyfelől friss NB I-es gólkirályként, másfelől a sok nagy név között újoncként hogyan érkezett meg Telkibe – mosolyogva felelt a szakállas csatár.

„Természetesen roppant izgatottan vártam, hogy vasárnap megérkezzem Telkibe, ahol korábban még nem jártam.

Olyan ez, mint egy megvalósult álom.

Szerencsére nagyon barátságosan fogadtak a srácok, úgy érzem, egyből befogadtak.”

De vajon milyen útravalót kapott Hahn „Janó ” a paksi társaktól, edzőjétől, Bognár Györgytől?

„Azt mondták, próbáljam jól érezni magam, és minden percét élvezni az edzőtábornak. ”

Lapunk azt kérdezte a játékostól – aki Budafokon, a 9-2-re megnyert bajnokin mesterhármast szerzett –, milyen poszton érzi magát a legjobban.

„A csatársor bármelyik posztján – felelte. – Előretolt ékben, szélsőben, visszavont centerben egyaránt, sőt még támadó középpályást is játszottam a múltban. A lényeg, hogy odaérjek a kapu elé, mert a góllövésnél nincs nagyobb öröm számomra. ”

Hahn is megkapta a kérdést, vajon milyen Európa-bajnoki élményei vannak a múltból.

„Az első Eb, amire emlékszem, a tizenhét évvel ezelőtti, 2004-es portugáliai, amelyet a görögök nyertek meg. A legnagyobb élményt persze a 2016-os kontinensbajnokság jelentette, amelyen mi, magyarok is ott voltunk. Az Izland elleni mérkőzés közben edzőmeccset játszottunk, de amikor kiegyenlítettünk a hajrában, már senki sem a saját mérkőzésünkkel törődött. ”

Befejezésül arról érdeklődtünk, melyik meccset, melyik ellenfelet várja a legjobban, feltéve ha szóhoz jut az Eb-n.

„Mindegy, csak legyek ott, annyi világsztár játszik az ellenfeleknél, a portugáloknál, a németeknél és a franciáknál, hogy nem is lehet választani közülük. ”

