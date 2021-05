50 pontot szórt a tehetség, és bejuttatta a Bostont a rájátszásba

Elkezdődött az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rendhagyó play-in tornája. Mivel a koronavírus-járvány miatt később kezdődött el a 2020–2021-es idény, a csapatok a megszokott 82 találkozó helyett csak 72-t játszottak az alapszakaszban, és nem nyolc, hanem hat együttes jutott be automatikusan a rájátszásba főcsoportonként.

A maradék négy helyért pedig összesen nyolc csapat – a keleti és a nyugati főcsoport 7–10. helyezettje –, a Boston Celtics, a Charlotte Hornets, az Indiana Pacers, a Washington Wizards, a Golden State Warriors, a Los Angeles Lakers, a Memphis Grizzlies és a San Antonio Spurs verseng.

Pontosabban már csak hét, a Charlotte ugyanis kiesett, miután súlyos vereségbe szaladt bele Indianapolisban. A Pacers Domantas Sabonis vezérletével (14 pont, 21 lepattanó, 9 assziszt) 144–117-re győzött, így a keleti főcsoport rájátszásának utolsó kiadó helyéért a másik play-in találkozó vesztesével, a Washington Wizzardsszal mérkőzik meg.

A washingtoniak szintén simán kikaptak, pedig Russell Westbrook most is remekelt, még ha a tripla duplája ezúttal el is maradt (20 pont, 14 lepattanó, 5 assziszt, 3 labdaszerzés, 2 blokk). A csapat azonban nem tudta megfékezni a Boston Celtics 23 éves kiválóságát, Jayson Tatumot, aki mind a 17 büntetőjét bedobta, 32 mezőnykísérletéből pedig 14 landolt a gyűrűben, és összesen 50 pontig jutott.

A Celtics ezzel bebiztosította a helyét a rájátszásban, ahol a Brooklyn Nets lesz az ellenfele, míg a Washington–Indiana találkozó győztesére a Philadelphia 76ers vár.

A play-in eredményei

Boston Celtics–Washington Wizards 118–100

Indiana Pacers–Charlotte Hornets 144–117

A play-in szerdai párosítása

Los Angeles Lakers–Golden State Warriors – a győztes bejut a rájátszásba

Memphis Grizzlies–San Antonio Spurs – a győztes a másik párharc vesztesével találkozik az utolsó kiadó helyért