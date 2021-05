Megérkezett a magyar labdarúgó-válogatott az ausztriai edzőtáborba

A 2016-os Európa-bajnoksághoz hasonlóan ezúttal is Ausztriában készül a kontinensviadalra a magyar labdarúgó-válogatott, ahová hétfő este meg is érkezett a Marco Rossi által irányított nemzeti együttes – számolt be a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében.

A Saalfelden am Steinernen Meerben zajló edzőtáborban összesen kilenc napot tölt majd a nemzeti csapat, majd június 4-én előbb Ciprus, négy nappal később pedig Írország ellen játszik felkészülési mérkőzést.

A válogatott június 15-én kezdi meg szereplését az Európa-bajnokságon a címvédő Portugália ellen a Puskás Arénában, június 18-án a világbajnok Franciaország ellen lép pályára szintén Budapesten, végül pedig Németország ellen zárja a csoportkört június 23-án Münchenben.