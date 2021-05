Felkészülnek az úszók a buborékdepresszióra

Most, hogy a buborék kidurrant...

Ezekkel a szavakkal vezette fel a hétfő délelőtt a Duna Aréna előtt tartott Eb-záró sajtótájékoztatót Csurka Gergő sajtófőnök. (Kollégánk káprázatos teljesítményt nyújtott a bő két hét alatt, villáminterjúi az érmesekkel, továbbá napi összefoglalói – angolul! – a műfaj remekeiként vonulnak be a sporttörténelembe.) Helyénvaló volt a megjegyzés, hiszen tényleg mindenkinek nyűgös volt a buborékrendszerű lebonyolítás, de be kell látnunk, más megoldás nem kínálkozott a koronavírus sújtotta Európában. (Sőt, a világban.)

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, a LEN alelnöke dicsérte a rendezést.

Nagy öröm itt lenni egy ilyen fantasztikus Eb után. Különleges, nem mindennapi Európa-bajnokság volt, buborékkal, ez utóbbi egyben a tokiói olimpia főpróbája is volt, hiszen ott is hasonlóra kell számítaniuk a résztvevőknek. Aki itt alkalmazkodni tudott a körülményekhez, annak Japánban is könnyebb dolga lesz.

Szabó Tünde kiválónak minősítette a magyar szereplést, a 15 megszerzett érmet – a nyílt vízi úszókat is beleszámítva –, a rendezéshez pedig még annyit tett hozzá, hogy Paolo Barelli, a LEN olasz elnöke is kifejezte háláját. Jelezte: a bizalmat továbbra is megkapjuk, lesz itt még világverseny a Duna Arénában. Az államtitkár gratulált Wladár Sándornak, a MÚSZ elnökének, rekordrészvétel mellett zajlott az Eb, 51 ország küldte el versenyzőit, az eddigi csúcs 49 volt. Ezúttal a biztonság volt a legfőbb szempont, a 18 000 PCR-tesztből mindössze négy hozott pozitív eredményt.

Nagyon fontos nekünk a vendégek elégedettsége, mert példaértékű eseményt szerveztünk. Mindenki örömmel érkezett, és örömmel is távozott. Külön köszönet az egészségügyi csapatnak, 350-en dolgoztak benne, Merkely Béla professzor vezetésével. Büszkék vagyunk a sportnemzetünkre, gratulálok Milák Kristófnak és a többi úszónknak is

– tette hozzá az államtitkár.

Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke is elégedett volt.

Ezt már nem lehet elvenni tőlünk! – kezdte. – 51 ország, 4000 résztvevő egy olyan buborékban, amit még senki nem csinált meg előttünk. Óriási eredmény ez, nagy segítséget kaptunk a kormányzattól, a Semmelweis Egyetemtől, minden munkatársunktól. Olyan, soha nem látott know-how-kat tudtunk bevezetni, mint például a mozgáselemző vizsgálatok, négy órával a verseny után már a versenyzők rendelkezésére állt az eredmény.

Wladár kitért sportszakmai kérdésekre is.

Úszóink remekül szerepeltek, az általam jósolt négy aranyat túlteljesítették az öt elsőséggel, és paraúszóink szintén remekeltek Portugáliában. Volt gyomorgörcs, nem is kicsi, hogy miként tudunk megbirkózni a feladattal. Féltünk a koronavírustól, de a 18 000 PCR-tesztből mindössze négy lett pozitív, köszönhetően a fegyelmezettségnek, szinte mindenki betartotta a Covid-protokollt. Utólag is azt mondom, a zárt kapus Eb az egyetlen helyes megoldás volt. Persze, ha ma kezdődne a verseny, biztosan lennének nézők.

Wladár szerint az újságíróknak a buborékért felszámított napi 220-230 euró nem volt eltúlzott tarifa, állítása szerint három éve a glasgow-i Eb-n 340 font volt egy éjszaka ára egy gyenge szállodában.

Milák Kristóf felnőttként először valósította meg Eb-n a duplázást, a 100 és a 200 méter pillangó megnyerését.

A pillangó? – kezdte a fenomén. – Teljesen meg vagyok elégedve, kielégítő volt az idő, a gyorsúszókalandjaimat pedig csak most kezdtem el nemzetközi szinten. 200-on világszínvonalú időt sikerült úsznom, a többinek még érnie kell. A 200 gyors előtt majdnem rosszul lettem a feszültségtől. Nagyon érdekes volt ez az Eb. Először nem tudtam, hogy örüljek-e a versenyzési lehetőségnek, de végül is pont jól jött ki. Mennyire sikerült modellezni Tokiót? Majd meglátjuk.

Milák nem titkolta, nagyon megviselte ez az egy hét bezártság, az utolsó napon nagyon örült, hogy leúszta a száz pillangót, és ezzel vége volt a buboréknak. Összességében azért jól érezte magát. Most már megvan az a motiváció, ami kell az olimpiához, kevesebb mint két hónap van hátra, innentől már ajándék az egész, hiszen a munka zömét már elvégezte. Szerencsére kevés a hiba az úszásában, állítja, és ezeket ki fogja javítani.

Lapunk felvetésére, hogy jól értettük-e vasárnapi nyilatkozatát, amelyben üzent Caeleb Dresselnek, a 100 méter pillangó világcsúcstartójának, így reagált:

Hogy Dresselt le lehet-e győzni száz pillangón? Egyszer valakinek biztosan sikerül majd. Én kész tervekkel utazom ki Tokióba, állok a megméretés elé.

Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, soha rosszabb Eb-t. Most 12 érmet nyertünk a medencében, három éve csak nyolcat, az előrelépés érzékelhető. Az öt aranyat bármelyik sportágunk elfogadná, hangsúlyozta, és ebben még több is volt, és reméli, hogy lesz is. A kapitány bízik benne, hogy az olimpia olyan magyar sikerek jegyében zajlik, mint amilyen az elmúlt öt, hat, nyolc, tíz olimpia volt. Amikor megkérdezték Sóst, odakint, Tokióban hogyan próbálja majd versenyzőinek elviselhetővé tenni a buborék bezártságát, a következő receptet adta:

Felolvasok Arany János költeményeiből. Továbbá mindig viszek ki pendrive-on humoreszkeket, az be szokott jönni.

Megkérdezték Sóstól, hogyan áll a Cseh László-dilemma megoldásával.

Ez a kérdés elsősorban engem zavar.

A magyar olimpiai úszócsapat várhatóan 30-35 tagú lesz, a nevezést június 23-ig kell leadni.

Szántó Dávid sportigazgató érdekes kuriózummal szolgált: a 4000 résztvevőből mindösszesen ketten szegték meg a Covid-protokollt, egy azeri masszőr és egy belga csapatvezető próbált meg kilopódzni a buborékból, mindkettőt elkapták, és hazazavarták.

Befejezésül Milák Kristóf még jelezte, erre az egy napra, hétfőre kapott pihenőt edzőjétől, Selmeci Attilától, aztán folytatódik az edzésmunka, előbb finoman, aztán pár nap múlva már kőkeményen.

Nincs megállás, nem lenne semmi értelme – tárta szét a karját a zseniális úszó.

(Borítókép: Wladár Sándor, Szabó Tünde, Milák Kristóf és Csurka Gergely a Duna Arénánál tartott sajtótájékoztatón 2021. május 24-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)