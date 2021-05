Milák kisugárzása rabul ejti társait

Miután eldőlt, hogy a világcsúcstartó, világbajnoki címvédő és a 200 pillangón Tokióban is nagy esélyes Milák Kristóf két edzőtársa nem lehet ott az olimpián, Biczó Bence és Márton Richárd akár nyaralni is indulhatna, mert a küldetésüket valójában már teljesítették. Amikor szövetséget kötöttek, és a klubjuk elhagyása nélkül beálltak Selmeci Attila csapatába, tudomásul vették, hogy közös munkájuk elsősorban Kristóf segítéséről szól, saját céljaik hátérbe szorulhatnak. Minden edzésen és a hosszú edzőtáborokban is igyekeztek a hangadó szolgálatkész társai lenni, bár az is igaz, hogy a közös munka, Milák kisugárzása az ő javukat is szolgálta.

Nemes cselekedet

Ha Kristóf sikerrel jár Tokióban, soha nem fogjuk elfelejteni Bencének és Ricsinek, hogy minden kérésünket teljesítettek, és akkor is mellette álltak, amikor elakadt a szekér. Tolták és húzták a társukat, nem hagyták leállni, az pedig egyenesen megható volt a számomra, hogy Kristóf koronavírusos megbetegedése után is azon voltak, hogy új erőre kapjon. Most éppen sportszerűségből vizsgáznak jelesre, amikor az olimpiáról lemaradt válogatott versenyzőkként vehetnék a kalapjukat, és vakációra is indulhatnának, mégis velünk maradnak. Ahelyett, hogy elköszönnének, és sok sikert kívánnának, úgy tesznek, mintha ők is ott lehetnének az olimpián. Pedig előttük már bezárult a kapu. Kalapot emelek a nemes cselekedetük előtt, ha Kristóf győz az olimpián, az az ő érdemük is lesz – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Selmeci Attila, aki az erőnlétére ügyelve úgy készíti fel magát az olimpiára, hogy naponta kétszer kerékpárra ülve indul Csillaghegyről a Duna Arénába.

A sikerkovács Selmeci, aki immár a nyolcadik éve az úszózseni Milák edzője, sohasem tagadta, hogy a kapcsolatuk többször is megromlott, és hogy ne legyen még nagyobb összetűzés, nem egyszer inkább hátralépett és hallgatott.

Ekkor lépett a színre dr. Resch Mária, egy kitűnő pszichológusnő. Kristóffal, és velem is foglalkozni kezdett, nem csak kiderítette az összetűzések és a hangulatromlás okát, hanem rá is vezetett bennünket a megoldásra. Igazán sokat köszönhetünk neki, megnyugtató, hogy az olimpiai felkészülés hajrájában is találkozni fogunk vele. Jó kimondani, hogy a vasárnap befejeződött budapesti Európa-bajnokság is megerősítette a kapcsolatomat Kristóffal, aki egyre inkább hisz abban a felkészülési tervben, amit számára elkészítettem, de abban is, hogy az előírt munkát hiánytalanul el kell végeznie.”

Barcelonai és római kitérő

Miután Milák két aranyéremmel, ráadásképpen pedig a 200 pillangón minden idők második legjobb eredményével (az első is az övé…) az Európa-bajnokságon részt vett magyar válogatott legsikeresebb tagja lett, mindössze egy nap pihenőt követően kedden újra edzésbe állt. Változatosságot jelenthet számára a nagy menetelésben a jövő heti barcelonai nemzetközi versenye, amelyet egy hónappal az olimpia előtt a római „elővizsgája” követ.

Nagyon örültünk volna annak, ha az előttünk álló alig két hónapban Kós Hubival, a magyar úszósport kimagasló tehetségével együtt edzhettünk volna, ahogy azt szoktuk a Duna Arénában, legutóbb pedig a háromhetes tenerifei edzőtáborban. Erről a fiúról még sokat fogunk hallani, akinek a tehetsége és a szorgalma is elismerésre méltó – folytatta Selmeci. Attila. – Szakmai szempontok döntöttek úgy, hogy az én csoportom Kaposváron fejezi be az olimpiai felkészülését, miközben az UTE úszói, köztük az EB–n junior világcsúcsot javító Kós, valamint a BVSC válogatottjai Hódmezővásárhelyen. Mindenkire kemény munka vár, de a buborékos EB bezártsága után együtt örülünk annak, hogy újra úgy edzhetünk, járhatunk-kelhetünk, ahogy a tilalmak hosszú hónapjai előtt. Azért már most mindenkinek azt tanácsolom, hogy készüljön fel tudatosan a tokiói olimpia lélektani megpróbáltatásaira, mert azok sokkal keményebbek lesznek a budapesti Európa-bajnokságon megélteknél – hangsúlyozta a mesteredző.

SzPress Hírszolgálat

https://www.facebook.com/sporthirszolgalat/

(Borítókép: A győztes Milák Kristóf a célban a férfi 100 méteres pillangóúszás döntőjében a budapesti vizes Európa-bajnokságon a Duna Arénában 2021. május 23-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)