Hosszú Katinka már tudja, min kell dolgoznia a következő hetekben

A gyorsaságom hiányzik. A versenyek hiánya miatt nincs meg a robbanékonyságom. Éppen azért kellenek a megméretések, mert csak így tudok előrefelé lépkedni, remélhetőleg így leszek egyre gyorsabb és gyorsabb – fogalmazott Hosszú Katinka a Nemzeti Sportnak adott interjújában.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszónő beszélt arról is, hogy ez az Európa-bajnokság nem arról szólt, hogy csúcsformában versenyezve ezerrel kell nyomni, hanem ez most valami egészen más volt, hiszen úgy állt hozzá, hogy elindul, és végre téthelyzetben is megtapasztalhatja, hol tart.

Megjegyezte, ha egy hónappal ezelőtt kérdezik meg arról, hogy mit vár magától a bajnokságon, kissé félszegen és bizonytalanul azt felelte volna, hogy majd meglátjuk. Arról is beszélt, nem akkora baj, hogy még nem elég gyors, vagy kellően robbanékony ebben az időszakban, és a továbbiakban azon lesz, hogy a legjobb formájában versenyezhessen Tokióban.