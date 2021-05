Lovasterápia: használ a gyermeknek, és élvezi a ló is

Bozori Gabriella, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjának vezetője az Indexnek adott interjúban hangsúlyozta, abban a szerencsés helyzetben vannak, ők is, illetve a foglalkozásaikon részt vevő gyermekek szülei is , hogy mindenki annyiért veheti igénybe a szolgáltatásaikat, amennyire azt a pénztárcája engedi.

Ezzel pontosan az a céljuk a fótiaknak, hogy ne csak a tehetősebb családok vihessék lovasterápiára sérült, valamint problémás gyermeküket.

Hiszen ahol ilyen gyermeket vagy gyerekeket nevelnek, ott sokszor csak az egyik szülő tud dolgozni, sőt, előfordul, hogy az apa és az anya is munkanélküli, nem beszélve arról, hogy a különböző terápiák, fejlesztések, orvosi kezelések amúgy is megterhelik a családoknak a büdzséjét.

A szakember hozzátette, vannak olyan intézmények is, ahonnan járnak a lovasterápiás központba, ilyen például a vakok iskolája, tőlük nem is kérnek térítést. Hangsúlyozta, távlati céljuk az, hogy a lovasterápia is bekerüljön a NEAK által finanszírozott gyógymódok közé.

De mi is a lovasterápia?

A lovasterápiának, amely gyűjtőfogalom, három ága van, és mindhárom művelése speciális képzettséget igényel

– magyarázta az intézményvezető.

Minden olyan tevékenységet magában foglal, amit lóháton, a ló körül, a ló segítségével végeznek annak érdekében, hogy a terápiára érkező páciensek állapotát javítsuk, képességeiket fejlesszük, az életminőségüket javítsuk.

A hippoterápiát kimondottan gyógytornászok vagy szomatopedagógusok vezetik, és célzottan a mozgásukban korlátozott betegekkel foglalkoznak.

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna vezetője bármely szakos gyógypedagógus lehet, ezekre a kezelésekre nagyon sokféle problémával küszködő gyerekek jönnek. Jellemzően például a tanulásban, illetve értelmileg akadályozott gyerekek, autisták, látás- és hallássérültek, hiperaktív, magatartás- és beszédproblémás, figyelemzavaros gyerekek látogatják ezeket a foglalkozásokat.

A harmadik speciális terület pedig a pszichológiai lovasterápia. Ezt pszichológusok vezetik, hozzájuk a különböző pszichés problémával rendelkező gyerekek járnak, nagyon sok kisded szorong, sokuknak az iskolai teljesítménykényszerrel van problémája, vagy épp nehezen tudják feldolgozni a kudarcokat, hangulathullámzásaik vannak, esetleg a családi háttérben megbomlott az egyensúly.

Bozori Gabriella ismételten hangsúlyozta, hogy minden gyermek, minden eset más, és nagyon fontos az, hogy egyénileg mérnek fel mindenkit, és a terápiás célokat is személyre szabottan tűzik ki, és ennek megfelelően maga a terápia is személyre szabottan zajlik.

Az emberben felvetődik a kérdés, hogy például egy kutya, mint az ember legjobb barátja, lehet-e terápiás állat, sőt, ha az ember megnézi az Oscar-díjas dokumentumfilmet, a Tanítóm, a polip című szenzációs alkotást, akkor akár még egy lábasfejűvel kialakított kapcsolat is fantasztikus hatást gyakorolhat az emberre.

Hogyne, nem véletlen, hogy egyre népszerűbbek az állatterápiák. Tudományos kutatások is igazolják az állatok emberre gyakorolt pozitív hatását, ha sok időt töltünk el a társaságukban

– állítja a szakember, akitől azt is megkérdeztük, speciálisan kiképzett lovakkal dolgoznak-e a terápia foglalkozásain.

Természetesen alapos kiképzésen mennek át ezek az állatok, alkalmassági vizsgát is kell tenniük. Nagyon értékesek ezek a különleges képességgel, képzettséggel rendelkező terápiás lovak, ugyanolyan sokat érnek, mint például a vakvezető kutyák. Előszeretettel alkalmazunk pónikat, kis termetű lovakat, az alapkiképzés kétéves koruk körül kezdődik, a speciális kiképzés körülbelül ötéves korukra fejeződik be. Nagyon jól bánunk velük, úgynevezett szabadtartásban sok időt töltenek kint a mezőn, kedvükre futkározhatnak, ki tudják pihenni a munkájukkal együtt járó idegi fáradtságot is. Ha fogalmazhatok így, élvezik az életet, és amennyire meg tudjuk állapítani, a munkájukat is.

Miben segítenek a vak gyerekeknek a lovak?

Szüle Eszter gyógypedagógus, lovasterapeuta a vak és látássérült kisgyerekekkel foglalkozik, a lovasterápia segítségével szép eredményeket ért el velük.

Lassan húszéves tapasztalattal rendelkezünk. Nagyon sokáig kerestünk helyet magunknak, míg végre 2003-ban rátaláltunk Fótra

– idézte fel az előzményeket a szakember.

Az országban elsőként valósítottuk meg intézményes keretek között a látássérült gyerekek lovasterápiáját. Mi a Vakok Általános Iskolájából járunk ki Fótra lovagolni heti rendszerességgel. Nyilván nem kifejezetten a látásuk javul ettől, hanem a látássérülésből adódó egyéb nehézségeiket, problémáikat orvosolja. A látássérülésből adódóan a mozgásfunkciók terén vannak gondjaik ezeknek a gyerekeknek.

– magyarázza Szüle Eszter.

Mint a szakember elmondta, egy látássérült gyermeknek ugyanakkora a mozgásigénye, mint egy látónak, de ez korlátozott lehetőségekkel párosul. Miközben valamilyen szinten mindegyik látássérült gyereknek gond van a mozgásfunkcióival. Éppen ezért meg kell ragadni minden olyan lehetőséget, amivel a gyerekek mozgását fejlesztik, köztük az egyensúlyérzéküket.

Már azzal javul az egyensúlyérzékük, ha csak szimplán felülnek a ló hátára, és megtartják magukat. Lépés jármódban gyakorolunk, de egészen hihetetlen módon ügetésben, sőt, még vágtában, tehát galoppban is tudnak lovagolni. Hiszen a látássérülteknek is van parasport, díjlovaglásban is versenyeznek a vakok és látássérültek. A pszichés funkciókat is javítja a lovasterápia, erősíti a gyerekek önbizalmát

– teszi hozzá Szüle Eszter, aki azt is elárulta, hogy lovas versenyeket is szerveznek a látássérült gyerekeknek, idén már tizenhatodik alkalommal tartották meg az erőpróbát. És ha a kisgyermek ezen sikert ér el, az fantasztikusan sokat jelent neki, motiválja őket, lelkileg is erősíti. A következő ilyen versenyt október első hétvégéjén rendezik Fóton.

(Borítókép: Tóth Tímea lovasterápiás segítő bemutatót tart tanítványával a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában 2015. november 16-án. Fotó: Marjai János / MTI)