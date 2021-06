Marco Rossi kihirdette a magyar válogatott Európa-bajnoki keretét

Valahol Graz magasságában járhattunk az A4-es autópályán, amikor megcsörrent a telefonom. A hívó fél kilétét fedje jótékony homály, de a lényeg: közölte, hogy Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott üdvöskéje, a legmagasabbra értékelt, az RB Leipzighez a Red Bull Salzburgtól húszmillió euróért leszerződött magyar játékos nem szerepelhet a június 11-én kezdődő Európa-bajnokságon. „Dominik ugyan már egészséges, szeméremcsont-gyulladása szinte teljesen rendbe jött – bár a minap egy kicsit fájt még –, de nem ez a baj. A gond az, hogy egyszerűen nincs még meccsre kész állapotban, nem nyerte vissza kondícióját a féléves sérülés után, nem lenne értelme kockáztatni a játékát, és esetleg egy még komolyabb, egész hátralévő pályafutására kiható sérülést. Már haza is utazott az edzőtáborból, a szövetségi kapitány, Marco Rossi teljes egyetértésével.”

Puff neki... Hosszú percekig leforrázva ültem az anyósülésen – még szerencse, hogy fotós kollégám vezette a szolgálati kocsit –, átfutott az agyamon, hogy vajon mi lesz a csapattal két legkreatívabb középpályása, Szoboszlai és a súlyos keresztszalag-szakadást szenvedett Kalmár Zsolt nélkül. A hírt nem lehetett megírni, megígértem az illetőnek, hogy amíg Marco Rossi nem jelenti be a délutáni sajtóértekezleten, hallgatnom kell.

De nem sokáig gubbaszthattam magamba roskadva, mert újból csörgött a telefon. Egy kollégám jelentkezett a hírrel, hogy a Kicker honlapján már olvasható az információ: Szoboszlai kihagyja az Európa-bajnokságot... A válogatottat az izlandiak elleni meccs utolsó utáni percben lőtt bombagóljával az Eb-re kijuttató klasszis mindössze csütörtökön érkezett meg a saalfeldeni edzőtáborba. Fiatal pályafutásának első nagy fellépése lehetett volna az Eb, a kontinentális futball nagyszínpadán tehette volna le végérvényesen a névjegyét az Európa megannyi patinás klubja által csábított klasszis – ehelyett marad a rehabilitáció, az edzések, hogy fitt állapotban csatlakozhasson lipcsei társaihoz, amikor az RB Leipzig július közepén megkezdi a felkészülést az új idényre.

Miközben magyar bajtársai az Európa-bajnokságon lépnek a Puskás Aréna gyepszőnyegére közel hetvenezer helyszíni néző és a nagyvilág szeme láttára.

Az mindenesetre némi vigaszt jelent, hogy az őszi világbajnoki selejtezőkön már minden bizonnyal Rossi rendelkezésére áll Szoboszlai.

Amúgy a saalfeldeni edzőtábor – a szállás a négycsillagos, de annál magasabb kategóriájúnak tűnő Hotel Brandlhof – amúgy minden igényt kielégít, bár lenne kevésbé fényűző, csak mindenki lenne egészséges... De hát ezen már nem lehet változtatni, különben is, az ősrégi futballközhely szerint mindig az a legjobb válogatott, amely éppen a szövetségi kapitány rendelkezésére áll.

A táj – mondanunk sem kell – lélegzetelállítóan szép, Salzburg tartományban vagyunk, a mi szállásunk húsz kilométerre van Saalfeldentől, Ausztria legmagasabb hegycsúcsa, a 3797 méter magas Grossglockner tövében. Tűz a nap, a hegycsúcsokon még ott a hó, lent viszont már beköszöntött a nyár, s ha minden igaz, a jó idő keletre tart, Magyarország felé...

A sajtótájékoztató délután ötkor kezdődött. Marco Rossi lefogyva, sportosan várta a kérdéseket, és közölte az Eb-n részt vevő szűkített keretet.

Minden nagyszerű itt Saalfeldenben, az ellátás, a futballpálya is remek. Az időjárással is szerencsénk volt, nyugodt körülmények között tudunk készülni. Az volt a célunk, hogy fenntartsuk a megterhelő bajnokságokból érkező játékosok kondícióját.

Majd következett a lényeg, az Eb-n részt vevő keret játékosainak nevei. Rossi először a három kapus nevét közölte, Tóth Balázs, a Puskás Akadémia játékosa maradt ki.

Tóth Balázs szakmailag és emberileg is kedvező benyomást tett rám, biztos, hogy a jövőben még szép sikerek várnak rá. Bogdán, Dibusz és Gulácsi mellett elsősorban a nagyobb tapasztalat döntött. Dibusz Dénes már teljesen egészséges. Én egy régimódi edző vagyok, nálam kialakult hierarchia van, ebben Gulácsi, Dibusz, Bogdán a sorrend, és ha nem jön közbe semmi, a Leipzig kapusa fog védeni.

A védők közül Spandler Csaba – szintén Puskás Akadémia – maradt ki, ami szintén papírforma. „Sajnos már elvesztettem egy bal lábas védőt Hangya Szilveszter személyében, Spandlerre nem balhátvédben, hanem középső védőként számítottam volna, de ezeken a posztokon most vannak jobb játékosok. Spandlerre egyébként, amíg én vagyok a kapitány, a jövőben is számítani fogok. Sajnos Magyarországon nem a legjobb a felhozatal a balhátvéd posztján...” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

A középpályán – és ebben sajnos nincs semmi meglepő – Szoboszlai Dominikről kellett lemondani.

Sajnos Dominik nincs jó állapotban, még olyanban sem, hogy perceket játszhatna az Eb-n – mondta a kapitány. – Annak idején a nagyapám azt mondta, hogy jobb egy élő szamár, mint egy halott orvos, és most is ezt tartom a fejemben. Számomra egyenesen fájdalmas, hogy nem játszathatom Dominiket. Még nincs 21 éves, óriási lehetőség lett volna számára egyénileg ez az Eb. Borzasztó, hogy Kalmár Zsolt után rá sem számíthatok, miközben olyan ellenfelek várnak ránk, mint az Európa-bajnok Portugália, a világbajnok Franciaország és a földkerekség talán legerősebb válogatottja, Németország. Az utolsó percig reménykedtem Dominik játékában, de mégsem ért váratlanul, hogy le kell mondanom róla. Ha ilyen állapotban meghívtam volna, veszélybe sodortam volna az egész pályafutását.

A továbbiakban Rossi ecsetelte a feladat nagyságát, amivel az Eb-n kell szembesültünk.

Olyan ellenfelekkel kell megküzdenünk, mint Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Paul Pogba vagy Joshua Kimmich, nagyon nagy feladat hárul a középpályásainkra. Húsz játékos a BL-elődöntőben pályára lépett ebből a három válogatottból!

Lapunk felvetésére, hogy vajon Szoboszlai és Kalmár hiányát kinek az esetleges kieséséhez lehetne hasonlítani Eb-ellenfeleinktől, a kapitány így reagált:

Nehéz lenne néhányat kipécézni a sok sztár közül. Mindhárom ellenfelünk eljuthat az elődöntőig, és kettő akár a döntőig is. A Magyarországon rendezett U21-es Eb-n is ott volt Portugália és Németország az elődöntőben. Tiszteletlen lennék a kimaradókkal, ha bárkit is kipécéznék ellenfeleink rengeteg világklasszisa közül.

Vajon van-e hierarchia a csapaton belül? Rossi véleménye erről:

Hierarchia a kapusoknál van, a többi csapatrésznél az ellenféltől, a taktikától, a pillanatnyi állapottól függ az összeállítás. Tizennégy nap van még a portugálok elleni meccsig, közben két felkészülési mérkőzés, ezek is támpontot nyújtanak majd az összeállításhoz. Bármilyen erős az ellenfél, mi minden meccsen a győzelemre fogunk törekedni, legjobb játékunkat nyújtani. Sajnos olvastam olyan kommenteket, hogyha Franciaországot, Portugáliát vagy Németországot esélyesnek tartom ellenünk, akkor miért nem mondok le. Ezeknek a kommentelőknek azt üzenem, hogy ellenük is győzelemre fogunk játszani, de létezik realitás is.

A felvetésre, hogy miért nem hív be valakit a kiesők helyére, így felelt Rossi:

Pontosan azért volt 30 fős a keret, hogy pótoljuk a kiesőket. Most behívni valakit, aki három hete nyaral, felelőtlenség lenne.

Vajon hogyan fogadta a keret Szoboszlai kiesését?

A játékosok már az elmúlt napokban levették, hogy valószínűleg nem számíthatok Dominikre, természetesen nagyon fájt nekik a kiesése. De most már előre kell néznünk, nélküle kell megoldanunk a feladatokat.

Aztán elkezdődött az edzés, amelyet Szoboszlai Dominik a pálya széléről nézett. Lehet, hogy csak erőltetett belemagyarázás a részünkről, de mintha szomorúságot fedeztünk volna fel a szemében...

A magyar válogatott 26 fős Európa-bajnoki kerete:

Kapusok: Bogdán Ádám (Ferencvárosi TC), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig).

Ádám (Ferencvárosi TC), Dénes (Ferencvárosi TC), Péter (RB Leipzig). Védők: Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár FC), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (FC Lugano), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Lovrencsics Gergő (Ferencvárosi TC), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahce FK).

Bendegúz (MOL Fehérvár FC), Endre (Ferencvárosi TC), Attila (MOL Fehérvár FC), Ákos (FC Lugano), Ádám (Omonia Nicosia), Gergő (Ferencvárosi TC), Willi (RB Leipzig), Attila (Fenerbahce FK). Középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd-Zsóry), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Holender Filip (Partizan Belgrád), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (Bristol City), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (Ferencvárosi TC).

Tamás (Mezőkövesd-Zsóry), Dániel (Philadelphia Union), Filip (Partizan Belgrád), László (NK Osijek), Ádám (Bristol City), Loic (MOL Fehérvár FC), András (DAC), Dávid (Ferencvárosi TC). Támadók: Hahn János (Paksi FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (SC Freiburg), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (1. FSV Mainz 05), Varga Kevin (Kasimpasa), Varga Roland (MTK Budapest).

EURÓPA-BAJNOKSÁG

F CSOPORT

1. FORDULÓ (június 15.)

18.00: Magyarország–Portugália (Budapest, Puskás Aréna)

21.00: Franciaország–Németország (München, Allianz Aréna)

2. FORDULÓ (június 19.)

15.00: Magyarország–Franciaország (Budapest, Puskás Aréna)

18.00: Portugália–Németország (München, Allianz Aréna)

3. FORDULÓ (június 23.)

21.00: Portugália–Franciaország (Budapest, Puskás Aréna)

21.00: Németország–Magyarország (München, Allianz Aréna)

Nemzeti csapatunk pénteken Ciprussal, jövő hét kedden Írországgal találkozik felkészülési mérkőzésen. Mindkét meccset a Szusza Ferenc Stadionban rendezik meg.

