Visszatérne Klicsko, hogy rekordot dönthessen

Nemrég került be a bokszsportolóknak dedikált Hírességek Csarnokába, de már úgy tűnik, a visszatérésen töri a fejét minden idők egyik leghosszabb idején át regnáló nehézsúlyú profiboksz-világbajnoka, Vlagyimir Klicsko. Ő annak idején egyedülálló módon idősebb testvérével, Vitalij Klicskóval a nehézsúly összes világbajnoki övét egyszerre birtokolta.

Vlagyimir 2017-ben, vagyis 41 évesen vonult vissza, de most új célt tűzött ki maga elé: az ugyancsak legendás George Foreman rekordját döntené meg, aki minden idők legidősebb nehézsúlyú világbajnoka. A jelenlegi csúcstartó 45 évesen lett hosszú szünet után újra világbajnok, amikor kiütötte Michael Moorert 1994-ben.

Klicsko most szintén 45 éves, így lassan készülhet a rekorddöntésre. Erről maga a leendő ellenfél, vagyis Shannon Briggs számolt be a Skysports podcastjában. Briggs éveken át szeretett volna Vlagyimir ellen bokszolni, és többször nyilvánosan is azzal vádolta, hogy menekül előle. Végül Vlagyimir testvére, Vitalij Klicsko ellen bokszolt, de nagy küzdelemben alulmaradt. Briggs arról számolt be, hogy Klicsko csapata a napokban telefonon érdeklődött nála, vállalná-e a küzdelmet.

Nem kellett kétszer megkérdezniük. Csak annyit mondtam: gyerünk!

Maga az érintett, vagyis Vlagyimir Klicsko még nem reagált a hírre, és más forrásból sincs a dolog megerősítve, annyit azonban sejteni lehet, hogy már egy ideje a visszatérésen gondolkozik.

Briggs nem feltétlenül a legjobb választás, mert az úgynevezett nagy kockázat, kis haszon kategóriájú ellenfél csoportjába tartozik: legyőzni nem különösebben nagy fegyvertény, de kiváló ütőereje miatt rizikós ellenfél, mivel bármikor betalálhat egy hatalmas jobbegyenessel. Ahogy mondani szokás, a nehézsúlyban mindenki egy ütésre van a győzelemtől.

Ezt Briggsszel kapcsolatban talán a legendás Lennox Lewis tudná a legjobban elmesélni. Amikor vele bokszolt, az első menetekben csak szerencsével menekült meg a kiütéstől. Később aztán Briggs elfáradt, és Lennox ütötte ki végül.

Ha Shannon Briggs valóban címmeccsen csapna össze Klicskóval, akkor akár ő is megdönthetné George Foreman rekordját.

Briggs ugyanis már 49 éves…

(Borítókép: Vlagyimir Klicsko 2017. április 26-án a londoni Wembley Stadionban. Fotó: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP)