Őrjöngtem, amikor Valter Attila megszerezte a rózsaszín trikót

Sokáig az is kérdéses volt, hogy Dina Márton áll-e rajthoz a Girón, hiszen az Eolo–KOMETA másik magyar versenyzője, Fetter Erik is pályázott a pozícióra. Végül a márciusi Coppi e Bartalin és az áprilisi Tour of the Alpson nyújtott remek teljesítményének köszönhetően Dina utazhatott Olaszországba. Mint kiderült, a kora tavasszal jött csúcsformának meglett a böjtje.

A vasárnap lezárult Giro d’Italián összetettben a 100. helyen végzett Dina Márton, az Eolo–KOMETA magyar versenyzője. Ez volt az első háromhetes, úgynevezett Grand Tour-versenye. Beszélgettünk vele többek között az Olaszországban szerzett tapasztalatairól, a megfeszített tempóról és a kerékpárosokra ilyenkor irányuló médiafigyelemről is.

A három hét alatt közel 3500 kilométert megy a mezőny, ami fizikálisan és mentálisan is megterhelő. A profi együttesek külön szakáccsal, edzővel, masszőrrel utaznak a nagyobb versenyekre, megtudtuk azt is, mekkora stábbal dolgozik egy elitcsapat.

