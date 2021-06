Mobilra is érkezik a népszerű játék, ami a Counter Strike kihívója lehet

Június 2-án lett egy éves a világsikerű League of Legends fejlesztőinek új FPS játéke, a Valorant. A Riot Games nagy bejelentéssel készült az évfordulóra: a PC-s verzió után hamarosan mobilon is játszhatunk majd az e-sportra fejlesztett játékkal.

A Counter Strike kihívójaként is emlegetett FPS játék szép eredményeket tud már most is magáénak, havonta körülbelül 14 millióan játszanak vele világszerte. A mobilos megjelenés kapcsán Anna Donlon, a játék vezető producere elárulta:

külön fogják kezelni a PC-s és a mobilos verzió játékosbázisát, hogy egyenlő esélyeket, és játékélményt biztosítsanak minden fél számára.

Magyarországon is nagyszabású verseny indul

Hazánkban is egyszerű nagyobb népszerűségnek örvend a játék, ezért az e-sportolni vágyó közösség számára a Magyar E-sport Szövetség és az Esport1 által életre hívott K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság Valorantban is tornát indít. A 2 millió forint összdíjazású versenyre már el is indult a nevezés.

Összesen két nyílt kvalifikációs kört rendeznek majd, ahonnan a legjobbak bejutnak a zárt osztályozó kupájába, amelynek tétje az alapszakaszba kerülés.

Az első ilyen kupát június 19-én, a másodikat június 26-án rendezik majd meg. A zárt kvalifikációra július 4-én és július 5-én kerül majd sor, utóbbit az Esport1 Twitch-csatornáján keresztül is végig izgulhatják az érdeklődők.