Rossi: Nem üzengetni és szövegelni kell, hanem mindent beleadni!

Már rég kihunytak a kandeláberek a Szusza Ferenc stadionban, amikor Szalai Attila, a Ciprus ellen 1-0-ra győztes magyar labdarúgó-válogatott egyik legjobbja még fáradhatatlanul osztogatta az autogramokat és nyomta a közös szelfiket az őt elengedni nem akaró szurkolók körében. Aztán kigördült a stadionkapun a csapatbusz, Szalai felpattant társai mellé, a sofőr mögött ülő szövetségi kapitány mosolyogva kiintegetett az őt és csapatát éltető rajongóknak, majd a busz hangos „Marco Rossi!” kórus közepette elhajtott Telki felé.

Félórával korábban a két kapitány és a péntek este a válogatottban debütáló ifjú apa, Hahn János értékelte a látottakat.

Nikosz Kosztenoglu ciprusi szövetségi kapitány:

Meg vagyok elégedve a csapatom hozzáállásával, hetven percig bírtuk, utána sajnos elfogyott az erőnk. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, örülök a néhány jó támadásunknak, mert kevés időnk volt felkészülni erre a mérkőzésre. Az első félidőben a magyarok egyetlen helyzetükből gólt szereztek, nekünk több lehetőségünk is adódott. Az utolsó húsz perc már a magyaroké volt. Szerintem nekünk is volt egy tizenegyesgyanús szituációnk. Minden jót és hosszú menetelést kívánok a magyaroknak az Eb-re.

Hahn János, az ifjú apa:

Az egész napom kaotikus, szürreális volt, nem tudom szavakkal leírni, amit most érzek. Előbb apának lenni, majd belépni a stadionba, a pályára. Kicsit korai volt a baba érkezése, két hetet sietett... Hajnalban kaptam a telefont, hogy megindult a szülés, elengedett Telkiből a kapitány a kórházba. Amikor a hasamon volt a kislányom, akkor kaptam egy SMS-t, hogy este kezdek. Ekkor mondtam a feleségemnek, hogy most visszaadom Sárát, mert nekem dolgom van... Kihajtottam magam, roppant boldog vagyok, hogy győztünk. A szakállam nem valami fogadalom következménye, a jövő héten leborotválom. Most nem sikerült, mert nem találtam a borotvát...

Marco Rossi szövetségi kapitány:

Mi tetszett a legjobban? Az, hogy győztünk, mert az mindig jót tesz a csapat moráljának. Persze amikor az ember kénytelen átalakítani a csapatot kényszerűségből, mindig jöhetnek váratlan dolgok. Újoncokat is avattunk Hahn János és Bolla Bendegúz személyében. Nem volt jó a labdabirtoklás az első félidőben. Olyan taktikai felállásban játszottunk, ami aligha lesz az Eb-n, mert most az ellenfelünk játszott kontrákra, nekünk pedig dominálni kellett volna, ami a portugálok, franciák és a németek ellen aligha lesz a helyzet. A második félidőben jobban megtalálták egymást a labdával a játékosaink, mégis lehetőségekhez jutott az ellenfél, de Dibusz a helyén volt. Ha Nikolics berúgja a büntetőt, nem kellett volna izgulnunk az utolsó hat-nyolc percben. Ciprus egyáltalán nem gyenge ellenfél, jól szervezett csapat. Taktikailag kell még javulnunk.

A szövetségi kapitány kitért az egyéni teljesítményekre is.

Végül a szakvezető megköszönte a biztatást a rajongóknak, amit a járvány idején kényszerűségből nélkülözni kellett.

A legfontosabb tanulság: bár ez csak egy tizenkétezres stadion, ahol 2019 novemberében már játszottunk, de most is éreztük a szurkolók megható támogatását. Azt üzenem nekik, hogy az Eb-n is így támogassanak bennünket, még akkor is, ha esetleg nehézségeink lesznek, mert az ő segítségükkel semmi sem lehetetlen. Ugyanis a jelszavunk változatlan, továbbra is érvényes: Csak együtt!