Fradi-nóta a Népligetben: új műsorhoz új férfi kell

„A médiában többen pezsgőt bontottak, amikor kiderült, hogy nem jutottunk be az OB I döntőjébe, de ezzel nincs semmi baj, az ilyen vélekedések csak megsokszorozzák az erőnket”, indított kissé szokatlan hangnemben Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke azon a hétfői sajtóbeszélgetésen, amelyen a vízilabda-szakosztály 2020–2021-es idényben mutatott teljesítményét értékelték.

Tény, ami tény: a rettenetes körülmények is közrejátszottak abban, hogy a FTC-Telekom Waterpolo címei közül csak a Magyar Kupa-elsőséget tudta megvédeni. A bajnokságban az OSC megakadályozta Varga Déneséket a döntőbe jutásban – a sors iróniája, hogy „Dumi” bátyja, Dániel dirigálta az újbudaiakat –, a Bajnokok Ligájában pedig két szenzációs meccs után a fináléra – ahogy Madaras Norbert szakosztályelnök fogalmazott – felmorzsolódott a csapat, és 9–6-ra győzött a Pro Recco.

Az imént említett rettenetes körülmények közül a koronavírus-járvány csak az egyik a sok közül, valaki mindig sérült volt, ahogy Madaras fogalmazott, jó, ha másfél hétig legjobb összeállításában tudott játszani és készülni a csapat.

A szezon végére így is kiegyenesedtünk, a BL nyolcas döntőjében mutattuk meg, hogy mit is ér valójában a mi csapatunk. De még így is el kell mondanom, hogy például csapatkapitányunk, Varga Dénes a fináléban is sérülten vállalta a játékot. Azt hiszem, az év legjobb meccse volt a Brescia elleni győztes elődöntőnk – fogalmazott az ügyvezető alelnök.