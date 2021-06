Végső búcsút vettek Puhl Sándortól

Az egykor négyszer a világ legjobb játékvezetőjének megválasztott Puhl Sándortól a budapesti Szent István-bazilikában, szűk családi és baráti körben vettek búcsút – olvasható a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) honlapján.

Az MLSZ Játékvezetői Bizottságának egykori alelnöke május 20-án halt meg, 65 évesen. Búcsúztatását a bazilika altemplomában tartotta Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök.

A szertartáson Csányi Sándor, az MLSZ elnöke és Vági Márton főtitkár is részt vett. A szövetség nevében Berzi Sándor alelnök mondott beszédet.

Puhl Sándor karrierje során világbajnoki finálét és Bajnokok Ligája-döntőt is vezetett, sokáig a legmagasabban jegyzett magyar játékvezető volt. 2000 és 2006 között az MLSZ alelnöki tisztségét is betöltötte. 2006-ig a FIFA Játékvezető Bizottságának tagja volt, 2000-től 2007-ig pedig az MLSZ Játékvezető Bizottságában is részt vett. Éveken keresztül a Sport TV állandó televíziós szakértőjeként is dolgozott.