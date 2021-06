Az íreket jobban érdekelte a térdelés, mint a futball

A Magyarország–Portugália Eb-előkészületi mérkőzés, a mieink számára a tulajdonképpeni Európa-bajnoki főpróba utáni szívet melengető pillanatok – a szurkolók hosszú percekig éltették Marco Rossi válogatottját, és zúgott az „Európa! Európa!” kórus – után több mint bizarr sajtóértekezleten vettünk részt a Szusza Ferenc Stadionban.

Az udvariassági szabályok szellemében először Stephen Kenny, a vendégek szakvezetője, valamint centere, Adam Idah válaszolt a Zoomon bejelentkező ír újságírók kérdéseire. Amelyek közül az első három arra vonatkozott, mit szól a magyar közönség egy részének reakciójára, tudniillik, hogy kifütyülték a kezdő sípszó előtt letérdelő ír játékosokat, ugyanakkor megéljenezték az állva maradt magyar labdarúgókat.

(Magyarázatként nem árt tudni, hogy az MLSZ egyértelműen közölte a közösségi hálón közzétett üzenetében, hogy „Az UEFA és a FIFA szabályai nem engedik a politizálást a pályán és a stadionban, amit az MLSZ nem csak elfogad, de egyet is ért vele. A válogatott a mérkőzések előtt nem térdeléssel fogja kifejezni a gyűlölet bármilyen formájának elítélését.” )

„Nyilvánvalóan kiábrándító és érthetetlen volt a közönség reakciója – fogalmazott Kenny. – A játékosaink egy jó ügyért, a rasszizmus ellen térdepeltek le, és ezt füttyszó és pfujolás fogadta. Mindez káros Magyarország megítélése szempontjából, és nem vet jó fényt az országra, a szurkolókra úgy, hogy az Európa-bajnokságot részben itt rendezik. Azt hiszem, a mi részünkről helyes döntés volt a letérdelés. A meccs előtt megbeszéltem Barry Gleesonnal, a szövetségünk nemzetközi referensével, mondtam neki, hogy le akarunk térdelni, és ezzel fontos üzenetet akarunk küldeni. És ezzel a játékosok is egyetértettek.”

Idah, a Norwich színes bőrű csatára osztotta menedzsere véleményét:

„Természetesen kiábrándító volt hallani, ahogy a közönség kifütyülte a térdeplő ír játékosokat. Mi ezt egy jó ügy érdekében tesszük, véget akarunk vetni a rasszizmusnak. Ki akarjuk rúgni a rasszizmust a társadalomból, és őszintén szólva roppant kiábrándító volt a közönség reakciója. Nem ezt reméltük.”

Miközben itt tartott Idah, megszólalt a sajtószobában egy sziréna, és hosszú percekig fülsiketítő hangon vijjogott, az ember akár azt is hihette, ezzel valaki bele akarja fojtani a szót az írekbe, de aztán kiderült, hogy állítólag a tűzjelző szólalt meg.

Magáról a játékról alig ejtett szót az írek szakvezetője, aki főleg kapusai és a bemutatkozó Chiedozie Ogbene, a válogatott első afrikai születésű labdarúgójának teljesítményét dicsérte. Majd ezek után az írek kivonultak a teremből, anélkül, hogy lehetőséget adtak volna a magyar újságíróknak felvetések megfogalmazására. Pedig az Indexnek is lett volna kérdése...

Ír kollégájával szemben Marco Rossi a futballról beszélt.

Játékban előreléptünk a Ciprus elleni mérkőzéshez képest, még ha ezt az eredmény nem is tükrözte – kezdte a kapitány. – Immár tizenegy meccsen tart a veretlenségi sorozatunk, és ez fontos dolog. Az Európa-bajnokságon másmilyen mérkőzésekre kell számítanunk Portugália, Franciaország és Németország ellen, ott más lesz a taktikánk. Azt fogjuk játszani, amit pénteken Ciprus és ma Írország játszott ellenünk, azaz kontrázni fogunk, de nincs bennem aggodalom. Egyszerűen arról van szó, hogy más kvalitású, más minőségű ellenfelek várnak ránk. A kapu előtt most hiányzott nálunk a minőség, konkrétan Sallai Roland, de a hozzáállást illetően semmiféle szemrehányás nem érheti a játékosaimat. Bízom benne, hogy jó teljesítménnyel rukkolunk ki a portugálok, a franciák és a németek ellen.

Rossit Kecskés teljesítményéről is kérdezték.

Ákos remekül játszott, mindössze egyetlen hiba csúszott be nála, keresztbe passzolt a védőharmadunkban egy labdát, amit az ellenfél elcsípett, és majdnem gólt kaptunk belőle – értékelte védője játékát Rossi. – De ettől eltekintve nagyszerűen játszott. Büszke vagyok arra, hogy az Eb-résztvevők közül az olaszoké után a miénk a leghosszabb veretlenségi sorozat. Engem ez óriási büszkeséggel tölt el, és nekem egyébként is a büszkeség a legfontosabb a futballban, nem pedig a pénz. Ha Portugália ellen is szerzünk legalább egy pontot, akkor a tizenkettes veretlenségi szériánkkal még inkább bevonulunk a magyar futballtörténelembe.