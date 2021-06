A közelmúltban, a budapesti vizes Európa-bajnokságon közepes méretű felháborodást keltett szinkronúszó körökben, amikor több orgánum is megírta a szövetségi diadaljelentések nyomán, hogy az úgynevezett highlight kűr versenyszámban szerzett magyar bronzérem valójában egyszersmind utolsó hely is, hiszen a mezőnyt három csapat alkotta. A válogatott szövetségi kapitányával folytatott beszélgetésből azonban kiderül, hogy nagyon is jelentős fejlődés áll a látszólag már az indulással megszerzett harmadik hely mögött.