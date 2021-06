Vámos Márton vágya: Valami lógjon a nyakban!

Csütörtök estétől teljes létszámban – ez tizenkilenc játékost jelent – gyakorol a Margitszigeten, a Széchy Tamás Uszodában a magyar férfivízilabda-válogatott. A fókuszban természetesen a tokiói olimpia áll, mind a tizenkilencen azért küzdenek, hogy bekerüljenek a szűkített, 12 + 1-es olimpiai csapatba. Ez azt jelenti, hogy bent, az olimpiai faluban csak tizenketten lakhatnak, egyetlen cserére van lehetőség, és ha erre szükség lesz, akkor a kint a városban lakó tizenharmadik játékost, a vésztartalékot beköltöztetik a buborékba.

A pénteki tréningen már természetesen ott voltak az FTC-Telekom pólósai is, akik vasárnap még döntőt játszottak a Bajnokok Ligája belgrádi Final Eightjében. Hogy ki lesz a szerencsés, Tokióba utazó tizenhárom, azt csak a két hét múlva esedékes Benu Kupa után jelenti be Märcz Tamás szövetségi kapitány. A verebek azonban azt csiripelik, hogy senkit sem lepne meg, ha a tavaly januárban a Duna Arénában Európa-bajnokságot nyerő válogatottat vinné ki változtatás nélkül Japánba a kapitány, legfeljebb Pohl Zoltánt (FTC) válthatja Nagy Ádám, a Szolnok 22 éves, univerzális vízilabdázója.

A szűk egyórás gyakorlás befejeztével Märcz Tamás beszélt az elkövetkező napok programjáról, arról, hogy jövő héten az Adria partján, Sibenikben táborozik szerdától négy napon át a keret – a horvátokkal együtt –, majd visszatérve június 25-től 27-ig következik a Benu Kupa, ellenfeleink Spanyolország, Horvátország és Oroszország. Kiemelte, hogy a BL-döntőről hazatérő fradisták fokozatosan kapcsolódnak be a közös munkába, egyelőre a visszaszoktatás folyik, és taktikai jellegű edzések majd csak a jövő héten lesznek. A szűkített, 12 + 1-es olimpiai csapatot pedig majd a Benu Kupa után jelöli ki a szakvezető.

Vámos Márton, a világ egyik legjobb balkezes pólósa külön is nyilatkozott az Indexnek.

Milyen előérzettel várja az olimpiát, mondjuk, a 2017-es vb-hez és a 2020-as Eb-hez képest, amelyeken ezüst-, illetve aranyérmet szereztünk?

Jó kérdés… Hasonlóan pozitív érzéseim vannak. Bár a bajnokságban nem szerepeltünk jól a Fradival, de a BL-ben kihoztuk magunkból a maximumot a második hellyel. Sok játékost ad a Fradi, és ha mi jól játszunk, akkor a válogatottnak is jól megy. És mivel az OSC és a Szolnok játékosai remekeltek, az összkép szerintem biztató. Nyilván majd Tokióban derül ki, hogy igazam volt-e, vagy sem. De az biztos, hogy érzem az önbizalmat magamon és a játékostársaimon is.

A Fradi formáját felfelé ívelőnek láttam, ön is így érzi?

Igen, a bajnoki bronzmeccs után, amit kínkeservesen behúztunk, volt annyi tartás a csapatban, hogy nagyon egységesen összeálltunk a Marseille ellen, ami ugyan 14–6 lett, de az eredménynél nehezebb volt. A Brescia ellen az elődöntőben pedig szerintem az idény legjobb meccsét játszottuk, ha nem nézzük a magyar kupa döntőjét. A Recco elleni döntőre sajnos elfogytunk.

Az utóbbi években sokszor egy kicsit egyszemélyes volt a válogatott, sokszor Varga Dénes teljesítményén állt vagy bukott a siker, a 2017-es budapesti vb döntőjében pedig mindenki öntől várta a gólokat. Most kiegyensúlyozottabb az együttes?

Most szerintem kollektívebb a játékunk, vagy másképpen szerteágazóbb. Említhetném Hárai Balázst az OSC-ből, aki kimagaslót nyújt, vagy Angyal Danit, aki a bajnoki döntőn parádésan játszott, persze a válogatott nyilván más, más itt a hierarchia, de azért el tudjuk osztani a terheket, ami a góllövést illeti. De legalább ennyire fontos a védekezés, mert ezzel lehet megnyerni a meccseket hat a hat ellen és emberhátrányban is. Van egy ilyen közhely, ha dobunk egy gólt, és egyet sem kapunk, akkor 1-0-ra meg lehet nyerni a meccset... És ugye az NBA-ben is van az a mondás, hogy támadással lehet meccset nyerni, védekezéssel pedig bajnokságot. És mi bajnokságot szeretnénk nyerni.

Mivel lenne elégedett Tokióban?

Nem szeretek jósolgatni… A lényeg, hogy valami lógjon a nyakban! Ebben reménykedhetünk.

A magyar válogatott mérkőzései az olimpiai A csoportban:

Július 25., 10 óra (helyi idő szerint): Magyarország–Görögország

Július 27., 18.20 óra: Japán–Magyarország

Július 29., 10.00 óra: Magyarország–Dél-Afrika

Július 31., 14.00 óra: Egyesült Államok–Magyarország

Augusztus 2., 10.00 óra: Magyarország–Olaszország

Kapusok: Lévai Márton (OSC), Nagy Viktor (Szolnok), Vogel Soma (FTC)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnok), Burián Gergely (OSC), Erdélyi Balázs (OSC), Hárai Balázs (OSC), Hosnyánszky Norbert (Honvéd), Jansik Szilárd (FTC), Konarik Ákos (Szolnok), Manhercz Krisztián (OSC), Mezei Tamás (FTC), Nagy Ádám (Szolnok), Német Toni (FTC), Pásztor Mátyás (BVSC), Pohl Zoltán (FTC), Varga Dénes (FTC), Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (FTC)

Januárban, a Duna Arénában ezzel a csapattal lett Európa-bajnok Magyarország:

Nagy, Vogel, Angyal, Manhercz, Zalánki, Vámos, Hosnyánszky, Pohl, Jansik Sz., Erdélyi, Varga Dé., Mezei, Hárai.

(Borítókép: Vámos Márton, a magyar válogatott játékosa a labdával a budapesti vízilabda-Európa-bajnokság férfitornájának csoportkörében játszott Magyarország–Málta mérkőzésén a Duna Arénában 2020. január 18-án. Fotó: Czagány Balázs / MTI)