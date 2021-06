A portugálok legnehezebb meccse lesz a magyarok elleni

Időközben eltelt öt év, Portugália Európa-bajnok lett, Magyarország továbbjutott a 2016-os Eb-csoportjából, méghozzá az első helyen, és az is történelmi tény, hogy Elek Ákos a 3–3-as meccsünk hajrájában telibe bombázta a jobb kapufát. Ha az bemegy, Portugália kiesik, és most nem ő, hanem valaki más lenne a címvédő.

Joaquim Pimpão budapesti lakos, és természetesen még mindig fanatikus futballszurkoló. Olyannyira, hogy amikor hétfő reggel felhívom, ezzel fogad:

Itt vagyunk a Groupama Arénában, most vesszük fel a fiammal a jegyünket a keddi meccsre, és a június 23-i Portugália–Franciaország összecsapásra. Nélkülünk futballban nem rendezhetnek Európa-bajnokságot!

Őszintén szólva cseppet sem vagyok meglepve, Joaquim él-hal a futballért. Nem is kerülgetem sokáig a forró kását, felteszem az obligát kérdést: Ki győz kedden?

Nem állom meg, hogy ne kellemetlenkedjek.

„Mármint mi, magyarok?”

Dehogy, Portugália! De abban is biztos vagyok, hogy a legnehezebb meccsünk lesz. A magyarok rettenetesen fognak hajtani a hatvanezres, fanatikus közönségük előtt, és az első mérkőzés mindig nehéz, mert akkor a papíron gyengébb csapat még reménykedik, még nem szállt el az önbizalma.

Megkérdeztük a kereskedelmi tanácsost, látta-e a Portugália–Izrael felkészülési mérkőzést.

Sokan feszegették már ezt a kérdést, beleértve Csányi Sándort, az MLSZ elnökét is: erősebb vagy gyengébb Portugália, mint öt éve volt?

Egyértelmű: erősebb – tüzel csípőből Joaquim. – Az igaz, hogy Cristiano Ronaldo már nem ugyanaz, mint 2016-ban volt, amikor két gólt vágott nekünk, de a csapat erősebb. Hemzsegnek a világklasszisok, Ruben Días szerintem a világ legjobb védőjátékosa jelenleg, Bruno Fernandes – Manchester United –, Bernardo Silva – a Manchester Cityből –, Diogo Jota a Liverpoolból,

Joao Félix a spanyol bajnok Atléticóból mind-mind világklasszis. És hallott már André Silváról? Ő nem is fér be a kezdőbe, mert annyi a sztár, pedig az Eintracht Frankfurttal szédületes idényt futott, Lewandowski mögött második lett a Bundesliga góllövőlistáján, még Erling Haalandot, a Dortmund gólgépét is megelőzte!