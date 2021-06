Nagyot fordult a világ Nikola Jokiccsal néhány nap alatt. A Denver Nuggets 26 éves centerét előbb megválasztották az alapszakasz legértékesebb játékosának (MVP) az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA), most pedig csapatával súlyos pofonba szaladt bele: a Phoenix Suns 4–0-val kisöpörte a nyugati főcsoport elődöntőjében Denvert. Legutóbb Stephen Curry nyert bajnoki címet úgy, hogy az alapszakban őt választották meg MVP-nek – 2015-ben.

Ez már önmagában is fájdalmas Jokicsnak, de frusztráltságát mutatja, hogy a negyedik találkozón ki is állították a harmadik negyed végén. Miután nem fújtak le ellene egy szabálytalanságot, a labdát birtokló Cameron Payne-en vezette le az dühét, akit hatalmas erővel csapott arcon. Jokics utána még Devin Bookerrel is leállt vitatkozni, igaz, a kiállítását követően elnézést kért.





Annak ellenére, hogy alig több mint 28 percet töltött a pályán, így is 22 pontig, 11 lepattanóig és 4 asszisztig jutott. A túloldalon Booker 34 ponttal és 11 lepattanóval segítette a Sunst, míg a 36 éves Chris Paul 37 ponttal és 7 assziszttal járult hozzá a 125–118-as sikerhez.

Az irányító a csapat élére állt a mostani párharcban, negyedik negyedbeli statisztikája elképesztő: 43 pont, 19 mezőnykísérletből 16 sikeres dobás, négyből négy tripla, 10 assziszt és nulla eladott labda.

A játéknap másik mérkőzésén a Milwaukee Bucks 107–96-ra legyőzte a Brooklyn Netset, ezzel 2–2-re egyenlítette ki a párharc állását. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a Netsnél James Harden továbbra sem volt bevethető, ráadásul

Kyrie Irving is megsérült a negyedik találkozón, Kevin Durant pedig egyedül nem tudta tartani a lépést a Bucksszal.

Ami Irvinget illeti, a röntgenje negatív lett, nem tört el a bokája, de így is mankóval hagyta el az arénát, vagyis meglepő lenne, ha a keddi találkozón pályára lépne.

A rájátszás eredményei

Nyugati csoport

Denver Nuggets (3. helyen kiemelt)–Phoenix Suns (2.) 118–125

A végeredmény: 0–4

Keleti csoport

Milwaukee Bucks (3.)–Brooklyn Nets (2.) 107–96

Az állás: 2–2