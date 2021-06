Az öttusa-világbajnok titka: vega kaja és Gere-borok

Gyökeres étrendváltás is segítette Marosi Ádámot a kairói világbajnoki győzelemhez. Barátja és mentora, az olimpiai ezüstérmes öttusázó Balogh Gábor is hasznos tanácsokkal látta el a 37. életévét taposó veteránt, aki váratlan sikerével a tokiói olimpia egyik esélyesévé lépett elő a nőknél bronzérmes Gulyás Michelle-lel együtt.

Két hónapja tért át a tojással és hallal kiegészített vegetáriánus táplálkozásra az öttusázó Marosi Ádám, aki ezzel is magyarázza az olimpiai indulását biztosító világbajnoki győzelmét. A negyven nap múlva 37 esztendős honvédes sportoló küzdelmes éveket maga mögött hagyva bizonyította, hogy a nála fiatalabb ellenfeleivel szemben is állja a versenyt, akik közül néhányan akár a kisöccsei, sőt majdnem a fiai lehetnének. A gyökeres étrendváltás nyilvánvalóan csak az egyik oka volt annak, hogy a londoni olimpián bronzérmes Marosi tizenkét év után újra a világbajnoki dobogó legfelső fokán állhatott, méghozzá a versenyek történetének rangidős egyéni győzteseként.

Húst hússal, legyen az bécsi szelet vagy egy jókora tál borjúpörkölt – így éltem egészen idén áprilisig, amikor a szófiai világkupaverseny után elszántam magam a nagy váltásra. Eleinte tartottam a fogyástól, de nem így történt. Továbbra is hozom a 71,5 –72,5 kilós versenysúlyomat, szálkásabb lettem, és szívósabb is, jobban bírom az edzéseket és a mostani világbajnoki győzelmem tanúsága szerint a versenyzés idegi és fizikai terhelését is. Egyértelművé vált számomra, hogy a vegetáriánus táplálkozási szokásokat követve is megfelelő mennyiségű fehérjét fogyasztok. Nem éppen olcsó, de kimagasló tápanyagtartalmú szuperételek váltották fel korábbi kedvenceimet, de mielőtt irányt váltottam volna, az edzőim véleményét is kikértem, ők pedig rábólintottak. Nagy hatással volt rám a The Game Changers című amerikai dokumentumfilm, ami sikertörténeteket bemutatva a növényi eredetű táplálkozás előnyeit domborítja ki. Megemlíteném, hogy a lenyűgöző alkotás egyik producere a húsételekről 2018-ban lemondó Lewis Hamilton hétszeres Formula–1-es világbajnok volt. Számomra ennél is fontosabb, hogy barátom és mentorom, az olimpiai ezüstérmes és nyolcszoros világbajnok, szintén vega Balogh Gábor is arra buzdított, hogy változtassak az étkezési szokásaim. „Balcira” úgy tekintek, mintha a bátyám lenne, az ő sikereinek és kudarcainak a története tükörképe az én buckás sportpályafutásomnak – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Marosi Ádám, aki már a tavalyi szófiai Világkupa-győzelmével megmutatta, hogy a tokiói olimpiai szerepléséért igencsak áldozatos munkát végez.

Ádám a kairói világbajnokságon már a döntőbe jutás előtt pontosan tudta, hogy számára az első tíz közé kerülés is elegendő lehet az olimpiai indulás jogának megszerzéséhez.

A sorsdöntő világbajnoki szereplésem előtt ugyan nem arattam fényes győzelmeket, de jó helyezéseimmel folyamatosan gyarapítottam a világranglistapontjaim számát. A kairói csúcsteljesítmény egyértelműsíti az elvégzett munkám mennyiségének és minőségének értékét, amelyért ezúttal is köszönetet szeretnék mondani a felkészülésemet irányító Serfőző Sándor futóedzőmnek, Halla Péternek, a vívómesteremnek, Balaska Zsoltnak, aki immár vagy húsz éve csiszolgatja a lovastudásomat, Tesánszky Misi bácsinak, a lövészedzőnek, nem utolsósorban Godó Tibornak, aki az úszóedzéseimet felügyeli. Ez egy igazi szuperstáb, amellyel együtt most azon vagyok, hogy a kairói csoda tokiói éremszerzéssel folytatódjon. Tennivaló bőven akad. A világbajnoki döntőben a lövészetem gyatra volt, amit minden körben a futással kellett kijavítanom, ráadásul húszcentis homokkal borított fogós pályán küszködve. A vívásomra viszont nagyon büszke vagyok, nemcsak a tusok száma miatt, hanem azért is, mert a rövid holtpontokat erős összpontosítással sikerült átvészelnem. Úgy is mondhatnám, hogy a szinte tökéletes felkészülésemnek köszönhetően tudtam mihez nyúlni, átlendítő tartalékot előhúzni – hangsúlyozta Marosi Ádám, aki egy hétig megérdemelt pihenőnapjait élvezheti. – Igyekszem elbújni a világ elől, teljesen kikapcsolódni és feltöltődni, mert van még munka bőven, nem kevesebb, mint eddig.

Marosi Ádám Kairóban a sportág történetében a tizennegyedik magyar egyéni világbajnoki címet szerezte, ebből a tizennégyből a legendás Balczó András ötöt, Balogh Gábor és most már Marosi kettőt-kettőt, Benedek Gábor, Kelemen Péter, Mizsér Attila, Fábián László és Horváth Viktor egyet-egyet mondhat magáénak.

A korelnök öttusa-világbajnok hazaérkezése után először is a kedd esti foci-Eb-mérkőzésen szurkolt a magyaroknak, és csak azt nem értette, hogy miért a második félidőben volt igazán jó a válogatott teljesítménye. Ott lesz a Punnany Massif koncertjén, ahol bizonyára felhangzik majd a TOKIIIIOOOO című szám is, de meglátogatni készül Gere Attila borász barátját is Villányban. Aztán folytatódik a menetelés Tokió felé.

(Borítókép: Marosi Ádám a budapesti öttusa-világbajnokság férfi egyéni verseny selejtezőjének lövészet-futás számában a Kincsem Parkban 2019. szeptember 5-én. Kovács Tamás / MTI)