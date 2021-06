Parmában nem örülnek a zsoldos Gianluigi Buffon visszatérésének

Még meg sem száradt az aláírás Gianluigi Buffon szerződésén, a Parma ultrái máris nemtetszésüket fejezték ki, hogy a 43 éves futballista visszatér nevelőklubjához.

A világbajnok kapus 1995-ben mutatkozott be a csapatnál, majd 2001-ben 50 millió euróért átigazolt a Juventushoz, ami alaposan piszkálta a szurkolók csőrét. Ennek most hangot is adtak, hiába tér vissza Buffon azzal a szándékkal Serie B-be kieső csapathoz, hogy kiharcolják a feljutást – írja a football-italia.net.

Zsoldosként távoztál, nem térhetsz vissza hősként. Tisztelned kell a mezt

– állt a drukkerek által kifeszített transzparensen, amelyről fotót készítettek, és feltöltötték a csoport Facebook-oldalára is.

A bejegyzéshez rengeteg hozzászólás érkezett, amelyben éltetik a legendát, ám a képhez tartozó szövegben élesen kritizálják az egykori kedvencet.

Húsz évvel ezelőtt megígérted nekünk, hogy soha nem húzod magadra azt a sz.r mezt. Aztán három héttel Ausztrália után aláírtál hozzájuk. Most meg visszatérsz az egyetlen klubhoz, amely lehetővé tette számodra, hogy sikert érjél el Európában. Ezek után csak annyit fűznénk hozzá, hogy kis ember vagy

– üzentek a szurkolók Buffonnak, aki a Juventusnál eltöltött 19 éve alatt háromszor jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe, de egyszer sem hagyta el győztesen a pályát, míg a Parmával UEFA-kupát nyert 1999-ben.