Két kezével ásta ki az Ikarus-pályát, szemébe röhögött a halálnak

1976-ot írtunk, amikor a Magyar Atlétikai Szövetség vezetői rábeszéltek, hogy alakítsam meg az Ikarus atlétikai szakosztályát. Azzal érveltek, itt áll mögöttünk ez a mamutvállalat, amely az egész világra exportál buszokat, meg aztán a kerületi tanácsnál is agitáltak, így aztán belevágtam. Magam is atletizáltam, de már 23 évesen abba kellett hagynom az aktív sportot. Egyrészt elvittek katonának, de ettől még tudtam volna folytatni, hiszen csak négy hónapig voltam a seregben, de a nagyobb baj, hogy a téli alapozásnál a Margitszigeten jókora súlyokkal ugráltunk, én megcsúsztam a jégen, elestem, és légbuborék keletkezett a mellhártyámban. Szóval nekem, az atlétának befellegzett.

Komótosan bandukolunk idősebb Tomhauser István atlétaedzővel az Ikarus atlétikai stadion rekortánján. Kezében jókora bevásárlószatyor, tele sós-sajtos süteménnyel, Pilóta keksszel, kétliteres kólával, kistányérokkal, szépen élére vasalt abrosszal. Hiába, a régi iskola… Amikor érdeklődöm, mire ez a nagy készültség, csodálkozva néz rám: „Meg kell adni a módját, ha interjút kérnek az embertől az újságírók!” Aztán folytatja a történetét.

Negyvenöt évvel ezelőtt alkalmatlan volt ez a pálya sportolásra, felverte a gaz, de azért 1976. szeptember 21-re meghirdettem a toborzót; negyvennyolc gyerek jött el, a legidősebb az én tízéves Pista fiam volt. Hamarosan minden korosztályos versenyről mi vittük haza az érmek kétharmadát! A pályát azonban rendbe kellett hozni, a futópálya is füves volt, pontosabban tarackos. Mindennap felkapáltam egy szakaszt, aztán gereblyéztünk, a feleségem segített, meg a Pista fiamat is már be tudtam fogni, szóval szép lassan elkészültünk a futókörrel. Az Ikarus-gyárból hoztam különféle szerszámokat, amikkel le tudtuk simítani a salakot, amire egyébként a Budapesti Atlétikai Szövetségnél pályáztam. A salakot keverni kellett petényi agyaggal, hogy összeálljon, nehogy széthordja a szél. Elsőre azonban túl sokat tettem bele, és olyan kemény lett, hogy a gyerekek szöges cipője szikrákat szórt. Hát, nagyjából így kezdődött…