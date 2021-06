Hengerelt a Bucks, készülhet a Nets elleni párharc 7. meccsére

Kevin Durant mindenkit ámulatba ejtett a Milwaukee Bucks ellen nyújtott páratlan teljesítményével. A Brooklyn Nets 32 éves sztárja végig a pályán volt, és 49 ponttal, 17 lepattanóval, 10 assziszttal juttatta csapatát az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) Keleti főcsoportdöntőjének küszöbére, amelyet csütörtök este át is léphettek volna.

Durant most is mindent megtett, csakhogy hiába dobott 32 pontot és szedett össze 11 lepattanót,y ezúttal kevés volt egyedül. A sérüléséből visszatérő James Harden is visszafogott volt: 16 pontot, 5 lepattanót, 7 asszisztot szerzett és 4 labdát szerzett. Bár egy átlagembernél ez a statisztika jól mutatna, meg sem közelíti Harden alapszakaszban nyújtott teljesítményét (24.6 pont, 7.9 lepattanó, 10.8 gólpassz).

A túloldalon viszont igazi csapatmunkát mutatott be a Bucks. Khris Middleton rájátszásbeli karriercsúcsot jelentő 38 pontot szórt – 11/16-os mutató a mezőnyből, 5/8 a triplavonalon túlról –, mellette 10 lepattanóval, 5-5 assziszttal és labdaszerzéssel zárt.

Azért Jannisz Adetokunbo sem akart elmaradni csapattársától, a kétszeres MVP 30 pontot és 17 lepattanót gyűjtött a döntő fontosságú mérkőzésen, ketten együtt pedig 68 pontig és 27 lepattanóig jutottak, amivel a Bucks fölényesen, 104–89-re győzött, vagyis a két csapat készülhet a párharc 7. találkozójára.

Eredmény, rájátszás, főcsoport-elődöntő:

Keleti főcsoport

Milwaukee Bucks (3. helyen kiemelt)–Brooklyn Nets (2.) 104–89

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–3