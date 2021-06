A Debrecen megerősítette, hosszabbítanak Dzsudzsákkal

A minap megírtuk, hogy a korábbi magyar válogatott támadóval, Dzsudzsák Balázzsal hosszabbíthat a Debrecen, amelynek sikerült feljutnia az NB I-be. A hajdúságiak labdarúgójáért a hírek szerint a Budapest Honvéd csapata is érdeklődött, valamint a Ferencváros korábbi edzője, az immáron az arab al-Aint irányító Szergej Rebrov is, de mindkét ajánlatra nemet mondott. Most pedig úgy tűnik, eldőlt a jövője.

Ezt erősítik meg a DVSC sportigazgatójának, Tőzsér Dánielnek a szavai is, aki egy sajtótájékoztatón elmondta: közel állnak ahhoz, hogy egyezségre jussanak Dzsudzsák Balázzsal – írja a csakfoci.hu.

A válogatott korábbi csapatkapitánya idén megnyerte az NB II-t, ahol 26 mérkőzésen 5 gólt szerzett és 14 gólpasszt osztott ki.