Már a rendőrség is vizsgálja a sportlövők tragikomédiáját

Az elnök azt is elmondta, hogy Sidi elismerte, valóban ő látható a felvételen, viszont ezt azzal indokolta, hogy Pénitől kapott belépőkártyát, és csak azért ment be, hogy a telefonján játsszon, sőt Péni azt is megígérte neki, hogy „visszaszökik” hozzá a lőtérről. Ráadásul Sidi vallomásában ott is lehet ellentmondást találni, hogy azt mondta, először március 24-én beszélt Pénivel a világkupán, ez az eset viszont 18-án történt.