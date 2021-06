Miláktól Hosszú Katinkáig: itt az olimpiai úszócsapat

Hosszú Katinka négy, Késely Ajna pedig három egyéni számban indul a tokiói olimpián – ezzel ők a csúcstartók a csapaton belül. Érdekesség, hogy a férfiaknál csak olyanokat találni – és közöttük sincs sok –, akik legfeljebb két számban állnak rajtkőre, már persze a potenciális váltószerepléseket nem számítva.

A csapat derékhadát az A szintesek teszik ki, örvendetesen sokan teljesítették a biztos induláshoz szükséges kritériumot – adott rövid kommentárt a keret mellé Sós Csaba. – Hogy akiket régen B szintesként emlegettünk, azok indulhatnak-e, ez csak június 30-án dől el. Most ugyanis ezt meghívásos időként határozza meg a szabály, azaz a nemzetközi szövetségen múlik, hogy meghívja-e az adott versenyzőt Tokióba. Korábban ez azért automatizmus volt, most azonban kérdés, hogy a buborékolimpián a szigorú intézkedések, a résztvevői létszám visszaszorítása miatt esetleg húznak-e a kereten. Azaz még nem mondhatjuk biztosra, hogy ez az abszolút végleges névsor, csak reménykedünk benne. Miután öt váltóban is sikerült a kvalifikáció, több olyan úszót is tudtunk nevezni, akinek megvan a B szintje, ezért ha csak a váltóban is, de rajthoz állhatnak majd Tokióban. Az olimpiai szereplés érték, rang, ezért igyekeztem mindenkinek megadni a lehetőséget, aki a teljesítményével rászolgált erre.