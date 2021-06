Először vállalta fel egy aktív játékos az NFL-ben, hogy meleg

A Las Vegas Raiders defensive endje, Carl Nassib hétfőn az Instragramon jelentette be, hogy meleg. Ezzel ő az első NFL-es amerikaifocista, aki aktív játékosként vállalta fel homoszexualitását.

A 32 csapattal és csapatonként legfeljebb 55 játékossal rendelkező NFL-ben korábban egy aktív játékos sem vállalta fel nyíltan melegségét, bár a visszavonulás után többen is elismerték ezt. Carl Nassib viszont a jelek szerint nem akart addig várni a bejelentéssel.

Csak gyorsan közölni szerettem volna, hogy meleg vagyok

– mondta a 28 éves játékos egy Instagram-videóban.





Kifejtette azt is, hogy már régóta készült a bejelentésre, de csak most jutott el oda, hogy meg tudja tenni. Hozzátette: bízik benne, hogy egy nap már nem lesz szükség az ehhez hasonló videókra, de addig is azon lesz, hogy az elfogadás és együttérzés kultúráját honosítsa meg a ligában.

Nassib azt is közölte, hogy 100 ezer dollárt adományoz egy civil szervezetnek, a The Trevor Projectnek, amely a 25 év alatti meleg és transznemű fiataloknak nyújt lelki segítséget.

Bejelentését csapata, valamint az NFL vezetője, Roger Goodell is örömmel fogadta.

Az NFL büszke Carlra, hogy ma bátran megosztotta az igazságot

– írta Goodell.