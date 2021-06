A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor arra kérte a magyar klubokat kedd délután, hogy fessék piros-fehér-zöldre a stadionjaikat. A Ferencváros stadionját, a Groupama Arénát már biztosan kivilágítják a szerda esti magyar–német mérkőzésre, a kezdeményezéshez pedig most az MTK is csatlakozott.

Deutsch Tamás, az MTK elnöke Kubatov Gábor bejegyzése alatt reagált a kezdeményezésre:

Gyönyörű ugyan a kék-fehér, de a legszebb a piros-fehér-zöld! Holnap este piros-fehér-zöldre festjük az Új Hidegkuti Nándor Stadiont! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

Győr is beáll a sorba, ezt a város polgármestere, Dézsi Csaba András jelentette be Facebookon. A Rába-parti városban az Audi Aréna, a Jedlik-híd és a Richter Terem is piros-fehér-zöldbe borul a szerda esti Eb-meccs idejére.