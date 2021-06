Aján hátborzongató tetteit leplezi le az ITA-jelentés

A vizsgálat homlokterében három személy tevékenysége állt. A nyomozás eredményének összegzése egyetlen mondatban: doppinggal kapcsolatos korrupció, vétkes hanyagság és az igazságot elfedő műveletek a súlyemelés világában.

A jelentés a megvádolt személyek közül első helyen a 82 éves Aján Tamást említi, aki tavaly mondott le az IWF elnöki tisztségéről, amelyet 44 éven át, 1976 óta töltött be. (Önmagában egy 44 évig tartó regnálás is problematikus, még ha az illető maga a becsület két lábon járó szobra is.) Közvetlenül utána következik a sorban a román Nicu Vlad, az IWF alelnöke és a török Hasan Akkus, az Európai Súlyemelő-szövetség (EWF) elnöke, az IWF végrehajtó bizottságának tagja.

A nyomozás eredménye oda vezethet, hogy Törökországot kitiltják a tokiói olimpia súlyemelő versenyeiről. (Az országnak három versenyzője kvalifikált a Játékokra.) A kitiltás oka az, hogy a török szövetség – amelynek Akkus az elnöke – elleplezte 17 súlyemelőjének pozitív doppingtesztjét a 2012-es londoni olimpia előtt. Ugyancsak 2012-ben történt, hogy Roxana Cocos román súlyemelőnő úgy szerzett ezüstérmet a londoni olimpián, hogy a versenyek előtt két héttel kétszeres doppingvétséget követett el. Először is anabolikus szteroiddal megbukott a doppingteszten, majd kicserélte a vizeletmintáját egy negatívra. Ennek ellenére versenyezhetett Londonban „Aján és Vlad tudomásával és teljes egyetértésével”.

A botrány akkor robbant ki, amikor a német közszolgálati televízió tavaly januárban leleplező riportot közölt az IWF-ben folyó korrupcióról. Ennek nyomán indult vizsgálat, amelynek eredményét tavaly júniusban a McLaren-jelentés foglalta össze.

Napvilágra került, hogy az évek során nem kevesebb mint 146 pozitív doppingesetet tussoltak el. De ez még csak a jéghegy csúcsa: az ITA vizsgálata – amelynek során tízezer e-mailt, kétezer csatolt fájlt és 75 nyomozati és hírszerzési jelentést néztek át, továbbá háromszáz oldalnyi antidopping-jelentést, valamint 14 tanúvallomást vettek figyelembe – meghökkentő következtetésekre jutott a román, a török és az azeri szövetséget illetően.

A 2009 és 2019 közötti évtizedet felölelő vizsgálat egyik legdöbbenetesebb leleplezése, hogy minimum 2010 óta – de nem kizárható, hogy régebben is – az IWF tudtával folyt a pozitív doppingminták kicserélése negatívra.

Az ITA-jelentés szerint az IWF Aján vezetésével „szándékosan mellőzte” a pozitív minták és az azokat leadó súlyemelők nevének összepárosítását, magyarán nem lehetett tudni, hogy ki követett el doppingvétséget. Mindezt azért, hogy elkerüljék a WADA vizsgálatát.

Szinte hihetetlen az az arcátlan magabiztosság, ahogy a sportág vezetői végezték bűnös üzelmeiket. Vlad például – aki hivatalosan még mindig az IWF alelnöke – a szövetség antidopping-bizottságának az elnöke volt, és munkaköri kötelességei közé tartozott a sportág tisztaságának biztosítása.

Cocos 2012 áprilisában, az antalyai Európa-bajnokságon a 69 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett, de kiderült, hogy anabolikus szteroid segítségével. Vladot május 10-én informálták a pozitív teszteredményről és arról, hogy Cocost minden sporttevékenységtől eltiltották. Július 20-án, nyolc nappal a londoni olimpia súlyemelő versenyeinek rajtja előtt a kölni laboratóriumból megjött az értesítés, hogy Cocos manipulálta a mintáját, a saját pozitív vizeletmintáját tisztára cserélte ki. Erre Aján a következő e-mailt küldte Vladnak:

Annak érdekében, hogy elkerüljük a botrányt közvetlenül a londoni olimpia előtt, azt javaslom, hogy vegyétek fontolóra a versenyző indításának kérdését. Londonban újabb teszteket eszközölnek, és ezeket a NOB végzi, ők pedig azonnal nyilvánosságra hozzák az eredményeket.

Négy nappal később, július 20-án Aján újból figyelmeztette Vladot:

Cocost ideiglenesen felfüggesztették, ezért jó lenne, ha visszaléptetnétek, és helyette valaki mást indítanátok.

Ám semmi sem történt, Cocos dobogóra lépett Londonban, és ezüstérmet szerzett, miközben kétszer is ideiglenesen felfüggesztették a versenyzési jogát!

Az ITA jelentése hangsúlyozza:

Jó okunk van azt feltételezni, hogy az IWF és Vlad pontosan tudta, hogy mindaddig, amíg a pozitív mintát és Cocos nevét nem hozzák összefüggésbe, az ügyet el lehet tussolni.

Így is történt. Az IWF nem indított vizsgálatot Cocos ellen, aki a londoni játékok után, óriási meglepetésre, 23 évesen fogta magát, és bejelentette visszavonulását.

„Ma már tudjuk, hogy a teljes román súlyemelőcsapat doppingolt Londonban, mivel mind a négy román versenyző pozitív mintát szolgáltatott”, fogalmaz az ITA jelentése.

A dolog iróniája, hogy bár a NOB megfosztotta Cocost az ezüstérmétől, de azt nem tudták másnak odaadni, mert a harmadik helyezett kazah Anna Nurmuhambetova, aki a helyére lépett volna, szintén megbukott doppinggal...

Ajánt és Vladot az IWF alapszabályának 2.8-as cikkelye értelmében vádolják „doppingmintával történő manipulálással és cinkossággal”. Romániát egyébként a múlt héten zárták ki a tokiói olimpiai súlyemelő versenyeiről, beleértve a tisztségviselőket is. Ez azért fontos, mert Vlad – az 1984-es Los Angeles-i olimpia aranyérmese – lett volna a tokiói súlyemelő versenyek technikai delegátusa. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy már 1984-ben is Aján volt az IWF elnöke.)

Akkus ellen az a vád, hogy megpróbálta elkerülni a török szövetséget sújtó négyéves eltiltást és a fenyegető ötszázezer dolláros pénzbüntetést, amelyet 2012 novemberében és decemberében elkövetett doppingvétségek miatt róttak volna ki rájuk.

Akkor történt, hogy 17 török súlyemelő versenyen kívüli ellenőrzésen pozitív mintát szolgáltatott, de Akkus kérlelte Ajánt, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a doppingtesztet ne az IWF, hanem a török szövetség végezze.

Ebben az esetben ugyanis az IWF nem tilthatja el a 17 súlyemelőt. Ennek érdekében hamisítottak egy levelet, amelyet visszadátumoztak november ötödikére, vagyis a teszt időpontja előttre. És a hamisított levélben azt kérték az IWF-től, hogy a török szövetség végezze a teszteket.

Mindehhez hozzájárult Aján, így a 17 súlyemelő nevetséges büntetésekkel megúszta az ügyet.

Mostanáig. Az ITA-jelentés következtében ugyanis mind a 17 súlyemelőt felfüggesztették, a török szövetséget pedig kizárták a tokiói játékokról.

Ami Azerbajdzsánt illeti, az ország 18 súlyemelője 2013-ban összesen 23 pozitív mintát szolgáltatott, mégis közülük hárman indulhattak a 2013-as világbajnokságon.

Aján levelet írt az Azeri Súlyemelő-szövetségnek, mondván, hogy ennyi pozitív doppingeset tarthatatlan.

Mindez morális tömegmészárlást fog magával hozni. Szörnyű hibát követtem el, amikor az év elején nem ragaszkodtam szigorúbb szankciók bevezetéséhez. A szóban forgó eseteket nem fogjuk nyilvánosságra hozni, de a továbbiakban már nem tudom tartani a hátamat a WADA és a NOB előtt a szövetségetek érdekében. Amit megtettünk a súlyemelőitek és a szövetségetek érdekében, az példátlan az IWF történetében, és a jövőben ilyen segítségre már nem számíthattok. Szorul a hurok a nyakam körül, és egy pillanat alatt mehet a levesbe a teljes életművem.

Ezek után az IWF visszadátumozta a szóban forgó dokumentumokat a WADA félrevezetése érdekében.

Az ITA-jelentés 2009 és 2016 között összesen 59 feldolgozatlan pozitív doppingesetet említ, ilyenkor egyszerűen kidobták a mintákat. Ajánt ezek kapcsán is manipulálással és cinkossággal vádolják.

Az ITA jelentése az alábbi mondattal zárul:

Szégyenletes, hogy a sportágban ilyen hosszú időn át uralkodhatott a félelem, a megfélemlítés és a cinkos hallgatás kultúrája.

(Borítókép: Aján Tamás 2015. november 15-én. Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index)