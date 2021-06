Péni István: Sidi nem tudja elviselni, hogy egyszer nagyobb lehetek, mint ő valaha

A Friderikusz Podcast 9. adásának vendége Péni István sportlövő volt. A 24 éves Európa-bajnok klasszist a műsorvezető természetesen a március óta gyűrűző, Újdelhiben rendezett világkupa körüli botrányról kérdezte, amelyen a magyarok nem álltak ki a csapatverseny döntőjére, miután Pekler Zalán és Péni összeveszett Sidi Péterrel. Ezt még tetézte az az ügy, hogy Péni a versenyen pozitív doppingtesztet produkált, később azonban bebizonyította, hogy szabotázs áldozata lett, a gyanú szerint Sidi Péter kevert vízhajtót a D-vitaminjába, amiért a magyar szövetség másod fokon két évre eltiltotta.

A felvétel ugyan az ítélethirdetés előtt született, így is elhangoznak érdekes dolgok, legalábbis Péni szemszögéből.

Az adás elején kiderül, hogy valójában a csapat harmadik tagjának, Pekler Zalánnak az ötlete volt, hogy ne álljon ki a csapat a döntőre, Péni pedig maximálisan támogatta.

Elmondása szerint érkezéskor a regisztrációs szobában jelezték, hogy a csapatversenyen nem vesznek részt, de másnap Sidi bement ugyanoda és módosította a jelentkezést, csinált egy dokumentumot és a magyar csapat hivatalos személyeként írta alá.

Ők csak később látták, hogy szerepelnek a rajtlistán.

Az akkori vita egyik sarkalatos pontja a bipod nevű alkatrész volt, amelyet Sidi rendszeresen használ, a szabályok pedig nem egyértelműen rendelkeznek róla. Péniék kérték, hogy szerelje le, és a szövetségi kapitány is adott utasítást Sidinek, hogy ne használjon bipodot. Ráadásul az egész csapat úgy érezte, hogy amit Sidi tett a nevezéssel, az elfogadhatatlan, ezért bojkottálták a döntőt. Ezek után Indiából hazaárulóként jött haza, már a reptéri rendőrök is így fogadták őket Budapesten.

Péni kifejtette, hogy minden versenyre elkíséri valaki, általában az edzője, de ha ő nem tud menni, akkor az édesapja, hogy védje a zaklatástól, amit Siditől kap rendszeresen, verseny előtt, közben és után is.

Aztán jött néhány héttel később a hideg zuhany, azaz a pozitív doppingtesztről szóló értesítés, egy meglehetősen elavult, tiltott vízhajtó használatát mutatták ki nála. Péni szerint a dopping nem jellemző a sportlövők körében, ő sem adott még soha pozitív mintát (pedig már több mint 40-szer vizsgálták), de rögtön magában kezdte el keresni a hibát. Az ominózus D-vitamint a koronavírus-járvány miatt kezdte el szedni 20 nappal korábban, de már azzal együtt is adott negatív doppingtesztet. Szerencséjére mindent naplóz, tudja, hogy mikor merre jár, mit mikor eszik-iszik.

Amikor kiutazott Belgiumba a B-minta vizsgálatára, már tudta, hogy szabotázs áldozata lett, minden más eshetőséget kizárt, azaz megetették vele a tiltott szert.

Biztos volt abban, hogy a lőtéren nem történhetett, mert édesapja felügyelte a dolgait. Valakinek be kellett mennie a szobába, amikor ő nem volt ott, ráadásul ő egyébként is csak bontatlan üdítőbe vagy vízbe iszik bele.

A Testnevelési Egyetem laborjában bevizsgáltatta a vitamint, amit hazahozott, ugyanis még Indiában észrevette, hogy máshogy néz ki, mint szokott, szerencséjére nem dobta ki. Kinn rengeteg hasfogót szedett be és csak 3 pirítóst tudott reggelizni verseny közben.

Viszont a szabotázst bizonyítani is kellett, ő maga pedig 99% esélyt adott arra ekkor, hogy nem lehet ott Tokióban.

A videofelvétel előkerülését is ismertette Péni.

Írtak az indiai hotelnek egy hónap után, először választ sem kaptak, de hivatalos úton ki tudták kérni a videót két héttel később.

Március 15-én érkeztek ki, 19-én volt mintavétel, a köztes időszakot kellett megvizsgálnia. Pont a 18.-aival kezdte, és mintegy fél óra után meg is volt az ominózus jelenet.

Ő maga úgy számol be erről, hogy szívinfarktus-közeli állapotba került, amikor meglátta.

Péni és édesapja a 10.30-as busszal ment edzésre aznap, a felvétel tanúsága alapján 10.36-kor lépett be a szobába Sidi, magyar melegítőben. Ő egyszer sem nevezte meg Sidi Pétert, a szövetség viszont igen. Péni ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.

Sidi közleményben úgy védekezett, hogy a szobába Péni „csalta be”, ahol 45 percig várt rá. Ennek némileg ellentmond, hogy később azt kommunikálta, hogy március 24-ig nem is beszéltek egymással.

Arról is mesélt, hogy korábban jó kapcsolatot ápoltak Sidi Péterrel, felnézett rá, hiszen Sidi világklasszis sportlövő, akivel anno egymást húzták egyre feljebb. De a 2015-os bakui Európa Játékokon megromlott a viszonyuk, ugyanis Pénit jelölték vegyes párosra Sidi helyett, aki lepatkányozta írásban. Onnantól kezdve Péni sok névtelen üzenetet kapott innen-onnan, még egy magánnyomozót is felfogadtak a családjával, ő azonban nem tudta felderíteni ezeknek az eredetét.

Sidi ezután a riói olimpiára való felkészülését is hátráltatta, a zaklatás pedig folytatódott tovább. A szövetség szerinte nem lépett fel határozottan, mert nem gondolta, hogy ez idáig fog fajulni, inkább a szőnyeg alá söpörte a problémákat.

A helyzet egyre csak romlott, sértő üzenetek nem szűntek meg (főleg a szüleinél landoltak ezek, Péni ugyanis a versenyekre olyan telefont visz magával, aminek a számát csak az edzője és szülei ismerik), de Sidi a dobogón, a szállodák folyosóján és szinte mindenhol beszólogatott neki olyanokat, hogy elbukik, mert nem jó.

A 24 éves versenyző szerint Sidi nem tudja elviselni, hogy ő nagyobb lehet egyszer, mint Sidi valaha is volt, és ez lehet a konfliktusuk fő forrása.

Arra is kitért, hogy soha többé nem versenyezne Sidivel. Korábban dühös volt és haragudott rá, most már nem tudja definiálni az érzéseit, sőt kicsit sajnálja is, mert „nehéz lehet így élni”.

A májusi eszéki Eb-n Európa-csúccsal nyert, két nappal előtte mentették fel a doppingvádak alól. Nemcsak a magyarokat, hanem a teljes mezőnyt és közönséget meghatotta a győzelme, és rá is felszabadító hatással volt, így készül az olimpiára.