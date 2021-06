Szalai lemondott a fizetése egy részéről, csakhogy a Mainznál maradhasson

A magyar válogatott csatára, Szalai Ádám egy évvel meghosszabbította a szerződését a német bajnokságban szereplő Mainz csapatával. A támadó ezért azonban komoly áldozatot hozott. A német Bild arról ír, hogy Szalai a fizetésének a negyedéről hajlandó volt lemondani annak érdekében, hogy maradhasson a Bundesliga-csapatnál.

Kapcsolódó Szalai Ádám fájdalmát két szó enyhíti A válogatott csapatkapitánya fantasztikusan játszott a németek ellen.

A maradása azért is meglepő, mert a klub vezetése korábban nem számított rá, és még az edzések látogatásától is felmentették. Mindezen döntés akkor nagy port kavart a csapattársak és a szurkolók körében, még tüntettek is a maradása érdekében.

Szalai állítólag 2 millió eurót keresett a Mainzban, de német sajtóhírek szerint közös megegyezéssel fél millió euróval csökkentették a fizetését.

A magyar válogatott csapatkapitánya 2019 nyarán tért vissza a Mainzhoz a Hoffenheimtől. A tavaszi szezonban 18 mérkőzésen játszott, és kulcsszerepe volt abban, hogy a klub bennmaradjon a Bundesligában. Szalai végül a szurkolóknak is üzent.

Már nagyon várom az új évadot a Mainzban, a szezonunk második fele remekül sikerült. Szeretnénk úgy szerepelni, ahogy a szurkolóink is elvárják, mivel ők feltétel nélkül szeretik a klubot. Kedves mainziak, nemsokára újra találkozunk a stadionunkban!

– nyilatkozta a magyar csatár a mainz05.de-nak.