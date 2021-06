Kezdődnek a botrányok az amerikai olimpiai csapat körül

A múlt is kísért

Kezdhetjük azzal, hogy Ryan Lochte, a hatszoros olimpiai bajnok úszó nem jutott ki az olimpiára. Ezzel megszakad fantasztikus sorozata, melynek során négy egymást követő olimpián is nyerni tudott, egyéniben, illetve az amerikai váltó tagjaként. A júniusi válogatón csak hetedik helyen ért célba, így hiába a korábbi rengeteg érem, idén nem került be a csapatba. Ez talán annak fényében kicsit kevésbé meglepő, hogy idén már 37 éves lesz. Ennek ellenére szeretett volna még egy olimpián részt venni, mivel rá a legutóbbi ötkarikás versenyekről, vagyis a 2016-os riói játékokról nemcsak a gyors váltó tagjaként elért aranyérméről, hanem az olimpia helyszínén okozott botrányáról is emlékezhetünk.

Lochte három társával bulizni ment Rióban, amiről visszatérve azt állították, hogy fegyveres rablás áldozatai lettek. Később azonban kiderült, hogy hazudtak, és ők randalíroztak egy benzinkúton. A történtek után Lochte fejében az öngyilkosság gondolata is felmerült, majd később doppingügybe is keveredett, ami miatt eltiltást kapott. Lett volna tehát mit szépítenie. Egy sikeres, botránymentes olimpiai szerepléssel szeretett volna visszavonulni, de erre már nem lesz lehetősége.

Himnusz? Ugyan már!

Lochte leszereplését követően június 26-án szombaton érkezett a hír, hogy az amerikai atlétikai csapat olimpiai válogatóján a kalapácsvetők versenyén harmadik helyet szerző Gwen Berry a himnusz lejátszása alatt először hátat fordított az amerikai zászlónak, majd a fejét is eltakarta egy „aktivista atléta” feliratú pólóval. Eközben az arany- és ezüstérmes versenyzők kezüket szívükre téve, gyakorlatilag vigyázzállásban hallgatták a himnuszt. „Melegem volt” – magyarázta a történteket Berry, aki második olimpiáján vesz majd részt.

Nem akarok erről az egészről többet beszélni, mert a himnusz nem fontos számomra! Sosem volt az!

– zárta le végül a történetet.

Az eset nagy felháborodást váltott ki több közösségimédia-oldalon. Dinesh Souza, a Fox News gyakori vendége szerint az ilyen esetek megismétlődésére számíthatunk majd az olimpiai játékok alatt is. Scott Walker, Wisconsin állam volt kormányzója is nemtetszését fejezte ki saját Twitter-oldalán. „Az amerikai zászlót és himnuszt mindannyiunknak tisztelnie kell, származástól, vallástól és nemtől függetlenül!” Gwen Berry nem először okozott botrányt sportversenyen. Korábban a Pánamerikai Játékok során állt feltartott, ökölbe szorított kézzel az amerikai himnusz alatt, a szervezők kifejezett előzetes kérése ellenére, melyben a politikai véleménynyilvánítás mindenfajta mellőzését kérték a sportolóktól.

Transznemű? Ne itt!

CeCe Telfer az első nyíltan transznemű versenyző, aki amerikai egyetemi bajnoki címet szerzett 400 méteres gátfutásban. A fent említett válogatóversenyre ő is benevezett, de végül megtagadták tőle az indulás jogát a szervezők. Az indok a nemzetközi szövetség iránymutatása volt, miszerint a versenyzők tesztoszteronszintje nem haladhatja meg az 5 nanomól per litert az elmúlt 12 hónapban. Telfer egyébként korábban a férfiak között indult, majd némi kihagyás után a női mezőnyben tűnt fel újra, és 2019-ben nyert egyetemi bajnoki címet. Telfer nem az egyetlen transznemű sportoló, aki az olimpián indulni szeretne. Nemrégiben az új-zélandi Laurel Hubbard részvételét engedélyezte hazája szövetsége. A döntés viszont kemény kritikát kapott néhány női versenyző részéről, például a belga Anna Vanbellinghen is nemtetszését fejezte ki. A most 43 éves Hubbard 35 éves koráig a férfiak mezőnyében indult.

Nem indulok, és kész!

Ezt már Serena Williams, a 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező mondta, amikor olimpiai részvételéről kérdezték. Döntésének okát nem volt hajlandó kifejteni ennél részletesebben. Ő a legutóbbi riói olimpián való részvételt is lemondta, akkor a Brazíliában pusztító Zika-vírus-járványra hivatkozva. Könnyen lehet persze, hogy most a koronavírus-járványra való tekintettel nem szeretne indulni, mivel az olimpia szervezői nem engedélyezik a családtagok jelenlétét. Így Williams nem lehetne kislánya mellett, akit egyébként Olympia névre keresztelt. Serena Williams már nyert olimpiát egyéniben, valamint nővére, Venus Williams oldalán párosban is. „Nem akarok indulni. Most nem. Talán majd legközelebb. Sajnálom!” – zárta le a beszélgetést. A legközelebbi olimpián történő indulást feltehetően ő sem gondolta komolyan. A következő játékok idején ugyanis 44 éves lesz. Távolmaradása mindenképpen nagy csalódás lesz rajongói számára, akik folyamatos botrányai ellenére is kitartanak mellette.

