Fellép a Kincsem Parkban a hajtók királya

Jön a hétvégén az év legelegánsabb szabadtéri rendezvénye a Kincsem Parkban. Péntek este 20.00 órától az agarak lesznek a főszereplők, no meg a gyönyörű hölgyek a Miss Health and Beauty szépségversenyen. Szombaton a 107. Magyar Ügetőderbyn parádés mezőny áll starthoz, benne a világ legjobb hajtója, a francia Franck Nivard. A 42 esztendős versenyző 3 501 győztes futamban hajtott már, és most látogat el először a Kincsem Parkba.

Az ötszörös Prix d’Amérique-győztes szombaton öt versenyben áll starthoz. Érdemes már a kora délutáni kezdésre kilátogatni a lóversenypályára, mert Balerina R. kocsijában rögtön a nap elején, a második futamban indul. A legjobb öreg lovak versenyében, a Sinka József Emlékversenyben 16:30-kor Alexander U.R. lesz a társa. A harmadik hajtása a hetedik futamban következik, ekkor Swarovski kocsijában fog ülni. A legjobb öt- és hatévesek versenyében, a rangos Pannónia Díjban a kétszeres Nemzeti Ügető Liga-nyerőt és egykori derbygyőztest, Zsenerőzt fogja hajtani.

A legrangosabb versenyben, a 10 millió forinttal díjazott 107. Magyar Ügetőderbyben is látjuk a világklasszis hajtót. A francia sztár a magyar tréningbe visszakerült és legutóbb jó formával nyerő Berill Ladyt fogja hajtani. A klasszikus futamra az elmúlt két évtized legszínvonalasabb mezőnye jött össze, roppant kiegyenlített esélyeket képviselnek a favoritok, hatalmas taktikai versenyre van kilátás. Nivard klasszisa Berill Ladyt nagyon szép eredményhez segítheti Bugatti SS, Bonaparte Boss és Burutka ellen.

Vasárnap a divatmustra és kalapszépségverseny mellett a 99. Magyar Derby lesz a legfőbb attrakció, a futam 18.55 órakor rajtol. A 14 millió forinttal díjazott versenyben az idén még veretlen Eggi’s Choice, továbbá Arhimed és Yoyoba lesznek a favoritok. Sajnos Sambo, az Indexen is bemutatott új magyar csodaló nem indul, de a különleges képességű pej mén távollétében is lesznek négylábú sztárok a Kincsem Parkban.

Itt van mindjárt Eggi's Choice, az idei, május 11-én rendezett Nemzeti Nagydíj győztese. A hároméves pej mén ugyanúgy Hammersberg Elemér tulajdona, ahogy az utóbbi évek sztár-telivére, Tour to Paris is volt. Eggi's Choice-t 8000 euróért vásárolták meg egy írországi yearling árverésen, és Stanislav Georgiev istállójába került.

A belépés díjtalan, a védettségi kártyáját senki se hagyja otthon!

(Borítókép: Franck Nivard 2019. január 27-én a Grand Prix d'Amerique lóversenyen Párizsban. Fotó: Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP)